Hasičům loni přibylo zásahů u požárů

Hasiči v loňském roce vyjížděli k 18 684 požárům, jejich počet oproti roku 2024 vzrostl o 1503. Zasahovali i u více dopravních nehod nebo úniků látek, celkový počet zásahů ale meziročně klesl. V souvislosti s požáry zemřelo loni 112 lidí, meziročně o pět více. Přímo při požáru pak zemřelo 78 lidí, v roce 2024 to bylo o jednoho méně. Údaje o loňské činnosti sboru představil generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
„Trend je takový, že nám bohužel stoupá počet požárů, a to zejména těch, které jsou v životním prostředí, a zvyšuje se počet zásahů u dopravních nehod,“ přiblížil Vlček. Dopravních nehod s účastí hasičů sbor loni evidoval 25 049, předloni jich bylo 23 665. Hasiči také řešili 9768 úniků nebezpečných látek, meziročně o 572 více. Méně zasahovali u technických havárií či planých poplachů.
V souhrnu loni zásahů ubylo o téměř 35 tisíc na zhruba 167 800. Předloni byl však počet událostí vysoký kvůli povodním. „Vzhledem k tomu, že loni nebyla žádná velká mimořádná událost jako povodně v roce 2024, tak došlo k absolutnímu poklesu, a to zejména u těch technických zásahů,“ řekl Vlček. Pokles událostí hasiči zaznamenali ve všech krajích s výjimkou Prahy – zejména v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji.
Podle hasičů přibývá i požárů skládek. „Trend u nich je skutečně narůstající. Primárně jde o skladování velkého množství materiálu na malé ploše při nedodržování předpisů. Buď tam není skladováno to, co tam má být, nebo nejsou například odstupové vzdálenosti tak velké, aby nedocházelo k přenosu požáru,“ vyjmenoval Vlčkův náměstek Daniel Miklós. Výsledky kontrol jsou podle něj alarmující, u bezmála poloviny z nich byly dle něj nalezeny závady.
Mezi významné zásahy loňského roku patřil požár restaurace v Mostě kvůli plynovému ohřívači, kde zemřelo sedm lidí. Po požáru hasiči spustili rozsáhlou kontrolní akci. V restauračních zařízeních vytápěných sálovými plynovými topidly provedli 1738 kontrol, nedostatky zjistili v 677 zařízeních. Udělili také pokuty za téměř 1,3 milionu korun. Velké nasazení prostředků si dle Vlčka vyžádala také havárie vlaku převážejícího benzen v Hustopečích nad Bečvou, kde zásah trval několik měsíců.
Při zásazích se loni zranilo 481 hasičů, o 45 méně než v roce 2024. Stejně jako předloni ani loni v souvislosti se zásahy žádný hasič nezahynul.
Hasiči se v loňském roce zapojili do zahraničních misí, pomáhali například po povodních v USA, při epidemii slintavky a kulhavky na Slovensku nebo při lesních požárech v Bulharsku, Severní Makedonii či Španělsku.