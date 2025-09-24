V Hustopečích nad Bečvou končí po půl roce stav nebezpečí vyhlášený kvůli havárii vlaku s benzenem. Po devítidenní přestávce se ve středu obnoví sanační práce. Hodnoty benzenu ve vodě, půdě i ovzduší jsou v okolí nehody podle olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) výrazně pod limitem.
U Hustopečí nad Bečvou končí po půl roce stav nebezpečí
Vyhlášení stavu nebezpečí umožnilo v posledních měsících rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. Vláda mohla zvláštní režim prodloužit vždy jen o třicet dnů.
„V této chvíli všechny vzorky a odběry povrchových a podzemních vod, ovzduší i půdy směřuji k tomu, že není třeba prodlužovat stav nebezpečí. Hodnoty jsou dlouhodobě silně podlimitní a opatření, která se tam konají, se konají proto, aby hodnoty byly ještě nižší. Věřím, že už nebude požadavek od České inspekce životního prostředí a my nebudeme muset žádat o prodloužení stavu nebezpečí,“ oznámil minulý týden Okleštěk.
Účet za stovky milionů korun
Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie cisteren zhruba 250 tun benzenu. Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna.
Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v srpnu řekl, že na hladině podzemních vod už benzen není, ještě měsíce potrvá, než se podaří vyčistit i zeminu. K tomu ale už nebude nutné rozhodování ve zvláštním režimu. Na sanaci bylo zatím třeba 200 milionů korun, odhady dosahující až miliardy korun se podle Hladíka zřejmě nenaplní.
Ekologickou havárii na místě likviduje firma Dekonta. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu čistí filtry s aktivním uhlím. Z místa havárie odborníci podle srpnových údajů odstranili zatím zhruba 110 tun benzenu. Podle odhadu Správy železnic by mohly letos na podzim náklady za sanaci území v Hustopečích nad Bečvou přesáhnout čtvrt miliardy korun.
Bezprecedentní havárie
Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala 28. února před polednem, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou.
Většinu ze sedmnácti vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Karcinogenní benzen se dostal do půdy. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila.
Požár cisteren s benzenem poškodil ve stanici koleje a trolejové vedení. Od konce února tam kvůli tomu nejezdily vlaky. Provoz osobních vlaků na trati z Hranic na Přerovsku do Valašského Meziříčí byl obnoven v polovině června. Oprava trati bude letos stát asi 113 milionů korun.