Více než polovina poslanců kumuluje funkce

před 38 mminutami
Události: Kumulace funkcí
Více než polovina poslanců působí vedle celostátní politiky i v té regionální. Většinou na pozicích zastupitelů. Sedmadvacet členů sněmovny ale radnice přímo vede. Další dva pak stojí v čele krajů. Řada stran a hnutí přitom kumulaci funkcí před volbami kritizovala.

Zastupují jinou politickou sílu, jedno je ale spojuje – vedle sněmovny pracují i ve vedení obcí nebo krajů. Ten Plzeňský řídí Kamal Farhan z hnutí ANO. V dolní komoře zastává post místopředsedy zdravotnického výboru. Správní radě VZP předsedá. „Poslancem jsem se stal tím, že jsem z posledního místa skočil díky vykroužkování občanů, takže to je první věc. A ty funkce se dají zvládat. Věnuji se jenom práci, děti už mám velké,“ uvedl Farhan.

Právě v nejsilnějším sněmovním klubu je zároveň i největší podíl politiků zasedajících v krajských nebo obecních zastupitelstvech – téměř třiasedmdesát procent. Následují lidovečtí zákonodárci a ti z řad TOP 09.

Zdeňka Blišťanová (TOP 09) je současně starostkou Jeseníku. I podle ní se funkce skloubit dají. „Při povodních i teď při obnově jsme kritizovali některé procesy, administrativní zátěž pro obce a podobně. Takže jsem si říkala, že jestli se s tím má nějak pohnout, tak je potřeba, aby šli lidi s praxí z komunálu do sněmovny,“ vysvětluje Blišťanová.

Vojtěch Krňanský je poslancem v klubu Motoristů a zároveň starosta města Chrast. Uvedl, že ve sněmovně má docházku „až sto procent i při hlasování“ a že nechyběl u žádného jednání rady města. „Je to časově náročné, ale rozhodně stihnutelné,“ řekl Krňanský.

Poslanec a starosta obce Tetín se 154 obyvateli Matěj Hlavatý (STAN) má jiný názor. Ve vedení úřadu chce skončit po dokončení podle něj stěžejního projektu – nebo nejpozději s komunálními volbami. „Moje práce usnesením zastupitelstva teprve začíná, protože všechny ty body musím následně plnit já nebo můj jediný zaměstnanec - účetní obce. Takže za mě nejdou kloubit tady ty dvě funkce dohromady,“ konstatuje.

Právě Hnutí STAN má teď ve sněmovně tři starosty či primátory – stejně jako lidovci a ODS. Vládní ANO jich má sedm. Dalších šest poslanců hnutí zastává pozice místostarostů. Dva členové klubu jsou zároveň hejtmani.

Minimalizujeme to, řekl Havlíček

„Minimalizujeme to. Samozřejmě jsme dnes největší stranou, takže nikdy to nejde úplně stoprocentně vymýtit. Ale určitě jste si všimli, že když jsme šli do parlamentních voleb, tak ti, co byli třeba hejtmani nebo primátoři, tak šli na poslední místo,“ upozorňuje první místopředseda ANO a ministr průmyslu Karel Havlíček.

Podle předsedy ODS Martina Kupky nesmí být kumulace funkcí na úkor práce v konkrétních rolích. „Někde je to snazší, třeba role senátora a starosty, ale v některých případech to opravdu téměř nejde,“ dodal.

Pokud je poslanec zároveň hejtmanem nebo starostou, jeho příjem se podle zákona krátí. Za druhou funkci pobírá čtyřicet procent odměny.

Více než polovina poslanců kumuluje funkce

