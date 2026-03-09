VideoOpravy zanedbaných nemovitostí po revoluci


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Opravy zanedbaných nemovitostí po revoluci
Zdroj: ČT24

Jak opravit čtyřicet let zanedbávané domy a byty, ale zároveň nastavit přijatelné nájemné. Problém, který před pětatřiceti lety začali řešit nejen politici. Hlasitě se začali ozývat ti, kteří dostali v restituci zpět své nemovitosti, a někdy i ti, kteří v nich bydleli. Nájemné sice postupně růst začalo, jeho regulace ale definitivně skončila až na konci roku 2012.

Výběr redakce

Opravy zanedbaných nemovitostí po revoluci

VideoOpravy zanedbaných nemovitostí po revoluci

před 11 mminutami
Více než polovina poslanců kumuluje funkce

Více než polovina poslanců kumuluje funkce

před 41 mminutami
Prezident Pavel v rozhovoru pro ČT bilancoval tři roky ve funkci

Prezident Pavel v rozhovoru pro ČT bilancoval tři roky ve funkci

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Shromáždění znalců vybralo nejvyšším duchovním vůdcem Íránu Modžtabu Chameneího

Shromáždění znalců vybralo nejvyšším duchovním vůdcem Íránu Modžtabu Chameneího

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Šlachta pochválil organizaci repatriačních letů, Hulicius zkritizoval komunikaci

VideoŠlachta pochválil organizaci repatriačních letů, Hulicius zkritizoval komunikaci

před 9 hhodinami
Česko na Eurovizi bude reprezentovat Daniel Žižka

Česko na Eurovizi bude reprezentovat Daniel Žižka

před 9 hhodinami
Maďarsko se chystá na volby, hlavním tématem je Ukrajina

VideoMaďarsko se chystá na volby, hlavním tématem je Ukrajina

před 9 hhodinami
Vláda plánuje zvyšování důchodů i zastropování důchodového věku

Vláda plánuje zvyšování důchodů i zastropování důchodového věku

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoOpravy zanedbaných nemovitostí po revoluci

Jak opravit čtyřicet let zanedbávané domy a byty, ale zároveň nastavit přijatelné nájemné. Problém, který před pětatřiceti lety začali řešit nejen politici. Hlasitě se začali ozývat ti, kteří dostali v restituci zpět své nemovitosti, a někdy i ti, kteří v nich bydleli. Nájemné sice postupně růst začalo, jeho regulace ale definitivně skončila až na konci roku 2012.
před 11 mminutami

Více než polovina poslanců kumuluje funkce

Více než polovina poslanců působí vedle celostátní politiky i v té regionální. Většinou na pozicích zastupitelů. Sedmadvacet členů sněmovny ale radnice přímo vede. Další dva pak stojí v čele krajů. Řada stran a hnutí přitom kumulaci funkcí před volbami kritizovala.
před 41 mminutami

Vláda projedná možnost ukončení penzijního spoření bez sankcí pro důchodce

Návrh, aby důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření, jej mohli bez sankce ukončit, projedná na pondělním zasedání vláda. Ministři se budou zabývat i zrušením stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v Česku či složením orgánů zdravotních pojišťoven. Kabinet, kterému bude jako obvykle předcházet jednání koaliční rady, pravděpodobně také odmítne trojici opozičních poslaneckých novel.
před 3 hhodinami

Prezident Pavel v rozhovoru pro ČT bilancoval tři roky ve funkci

Prezident Petr Pavel završí třetí rok ve funkci hlavy státu. V rozhovoru pro Českou televizi se dotýkal témat bezpečnosti, americko-izraelské operace proti Íránu, ruské agrese proti Ukrajině, vztahů mezi západními spojenci či tuzemského politického dění. Rozhovorem provázel Michal Kubal.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoŠlachta pochválil organizaci repatriačních letů, Hulicius zkritizoval komunikaci

Za průběh repatriačních letů českých turistů z Blízkého východu si podle senátora Róberta Šlachty (Přísaha) pracovníci ministerstva zahraničních věcí a armáda, kteří se na nich podílejí, zaslouží pochvalu. Podle bývalého náměstka ministra zahraničí a místopředsedy KDU-ČSL Eduarda Huliciuse krizová komunikace, zejména v prvních dnech, nebyla dobrá. Oba hosté Duelu ČT24 moderovaného Martinem Řezníčkem se naopak shodli na tom, že by sněmovna měla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. „Jednoznačně ano. Už jenom proto, aby se obhájili před soudem,“ poznamenal Šlachta. „Já se také domnívám, že tady byl prostor pro justici, pro spravedlnost, aby řekla, jak to bylo. Tu roli na sebe neměli brát poslanci vládní koalice,“ uvedl Hulicius.
před 9 hhodinami

Vláda plánuje zvyšování důchodů i zastropování důchodového věku

Průměrný důchod by mohl příští rok vzrůst maximálně o 300 korun, jak vyplývá ze současných pravidel zákonné valorizace. České televizi to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Ten chce přitom prosadit zákon, podle kterého by se penze zvyšovaly rychleji než doteď. Místo třetiny růstu reálných mezd by stát do valorizace důchodů počítal jeho polovinu. Jenže v příštím roce se to – i podle Juchelky – ještě nepromítne. Důvodem je hlavně propad reálných mezd v covidových letech 2022 a 2023.
před 9 hhodinami

VideoCestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ

Na Blízkém východě zůstává pořád několik tisíc Čechů. V systému DROZD je jich teď registrováno 3750. Ne všichni ale mají zájem o repatriaci domů. Větší část klientů cestovních kanceláří se už ovšem vrátila. Nové zájezdy do oblasti jsou většinou na další dva týdny zrušeny. Kompenzace chtějí ale i ti, kteří se z dovolené museli vrátit předčasně. Události posledních dní mají také výrazný dopad na ceny letenek z Blízkého východu a z Asie. Ti, kterým byly zrušeny lety, si tak mohou za cestu výrazně připlatit.
před 10 hhodinami

Rusnok: Snižovat kvůli drahé ropě spotřební daň by bylo nebezpečné

Válka na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu už zvyšují ceny ropy na světových trzích. Podle bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který byl hostem Otázek Václava Moravce, se může situace promítnout do vyšší inflace i pomalejšího ekonomického růstu. Varoval také před snahou reagovat na dražší pohonné hmoty snížením spotřební daně, které by podle něj bylo nešťastným krokem.
před 14 hhodinami
Načítání...