Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na rostoucí počet požárů skládek odpadů. V loňském roce hasiči vyjížděli k téměř pěti stům požárům skládek. Za letošní rok jen do konce července zasahovali u téměř 330. A více než tři desítky požárů odpadů už hasiči řešili i v srpnu. Společně s inspektory letos plánují preventivní kontroly zhruba osmdesáti skládek. Byli už na více než třetině z nich. U některých je ale podezření, že požár nevznikl náhodou. Úmyslné zapálení je vyšetřovací verzí i u dubnového požáru skládky u Rynholce na Rakovnicku, u něhož zasahovalo 250 hasičů.
Počet požárů na skládkách roste. Hasiči plánují preventivní kontroly
