Několik desítek poslanců v úterý dorazilo do sněmovny v lidových krojích ze svých regionů. Akce nazvaná Den lidových krojů se konala potřetí. Zákonodárci se sešli ve dvoraně jedné z vedlejších sněmovních budov, kde za doprovodu folklorního souboru zahájili výstavu krojů, která akci letos doprovází. Následně se vydali průvodem přes Malostranské náměstí a Sněmovní ulicí slavnostním vchodem do hlavní budovy dolní komory. V sálu Státních aktů pak vystoupily taneční soubory z tuzemska, Slovenska, Polska a Maďarska. Výstava, na které jsou k vidění dvě desítky mužských, ženských, chlapeckých a dívčích krojů ze Slovenska, Polska a z Maďarska, je k vidění do 20. března.
Ve sněmovně je den krojů, přišly v nich tucty poslanců
před 48 mminutami|Zdroj: ČTK