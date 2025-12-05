Jednota USA a Evropy je klíčová pro podporu Ukrajiny, řekl Macron v Číně

Jednota mezi Evropou a Spojenými státy je klíčová pro podporu Ukrajiny, uvedl na návštěvě Číny francouzský prezident Emmanuel Macron. Je podle něj také potřeba zvýšit ekonomický tlak na Rusko, informovaly agentury AFP a Reuters. Německý deník Der Spiegel už předtím napsal, že Macron i další evropští státníci vyjádřili vůči USA nedůvěru při jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
„Je potřeba pokračovat ve válečném úsilí a zvýšit tlak zejména na ruskou ekonomiku,“ řekl Macron. „Nesmíme podléhat žádnému zdání o rozdělení mezi Evropany a Američany. Potřebujeme Spojené státy, abychom měli mír. Spojené státy potřebují nás, aby byl tento mír pevný a trvalý,“ doplnil francouzský prezident v poslední den své oficiální návštěvy Číny.
Reuters i AFP upozornily na čtvrteční text německého deníku, v němž novináři zveřejnili úryvky z poznámek z pondělních rozhovorů Macrona a Zelenského s evropskými lídry včetně německého kancléře Friedricha Merze. Francouzský i německý lídr podle deníku vyjádřili skepsi vůči úmyslům americké vlády a jejích vyslanců při snaze o vyjednání míru mezi Ruskem a Ukrajinou.
Macron podle Der Spiegel zmínil riziko, že „Spojené státy zradí Ukrajinu v otázce území, aniž by poskytly jasné záruky v oblasti bezpečnosti.“ Merz podle deníku Zelenskému řekl, že musí být v následujících dnech velmi opatrný, a vyjádřil nedůvěru vůči americkým vyjednavačům Stevu Witkoffovi a Jaredu Kushnerovi.
Francouzský prezident neodpověděl na otázky novinářů, zda svým prohlášením reagoval na zprávu německého deníku. Podle AFP doplnil, že Evropané a Američané mají stejné představy o bezpečnostních zárukách pro napadenou zemi.
Snaha o čínský tlak na Rusko
Spojené státy v listopadu po konzultacích s ruskými činiteli zveřejnily plán ukončení bojů, který počítal s významnými ústupky ze strany Kyjeva. Následně o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, několikrát vyjednávali zástupci Ukrajiny, USA a evropských zemí. O změněném dokumentu pak v úterý jednali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem Kushner a Witkoff.
Macron uvedl, že při své návštěvě Číny se několikrát setkal s prezidentem Si Ťin-pchingem. Francouzský prezident už před cestou řekl, že se bude snažit Peking přimět, aby začal vyvíjet tlak na Rusko kvůli uzavření příměří na Ukrajině. Čína však po dobu Macronovy návštěvy nevykazovala žádné přesvědčivé známky vývoje v otázce podpory Moskvy.
Francouzský lídr tvrdí, že „viděl vůli prezidenta přispět ke stabilitě a míru“. Podle Macrona vzal Si Ťin-pching v úvahu argumenty pro pevný a trvalý mír, které mu sdělil jménem Evropanů. „Takže ano, pokročili jsme,“ doplnil francouzský prezident v poslední den své návštěvy.