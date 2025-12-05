Jednota USA a Evropy je klíčová pro podporu Ukrajiny, řekl Macron v Číně


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Jednota mezi Evropou a Spojenými státy je klíčová pro podporu Ukrajiny, uvedl na návštěvě Číny francouzský prezident Emmanuel Macron. Je podle něj také potřeba zvýšit ekonomický tlak na Rusko, informovaly agentury AFP a Reuters. Německý deník Der Spiegel už předtím napsal, že Macron i další evropští státníci vyjádřili vůči USA nedůvěru při jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Je potřeba pokračovat ve válečném úsilí a zvýšit tlak zejména na ruskou ekonomiku,“ řekl Macron. „Nesmíme podléhat žádnému zdání o rozdělení mezi Evropany a Američany. Potřebujeme Spojené státy, abychom měli mír. Spojené státy potřebují nás, aby byl tento mír pevný a trvalý,“ doplnil francouzský prezident v poslední den své oficiální návštěvy Číny.

Reuters i AFP upozornily na čtvrteční text německého deníku, v němž novináři zveřejnili úryvky z poznámek z pondělních rozhovorů Macrona a Zelenského s evropskými lídry včetně německého kancléře Friedricha Merze. Francouzský i německý lídr podle deníku vyjádřili skepsi vůči úmyslům americké vlády a jejích vyslanců při snaze o vyjednání míru mezi Ruskem a Ukrajinou.

O svých územích může rozhodovat jen Ukrajina, řekl Macron po setkání se Zelenským
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francouzský prezident Emmanuel Macron v Paříži, Francie, 1. prosince 2025

Macron podle Der Spiegel zmínil riziko, že „Spojené státy zradí Ukrajinu v otázce území, aniž by poskytly jasné záruky v oblasti bezpečnosti.“ Merz podle deníku Zelenskému řekl, že musí být v následujících dnech velmi opatrný, a vyjádřil nedůvěru vůči americkým vyjednavačům Stevu Witkoffovi a Jaredu Kushnerovi.

Francouzský prezident neodpověděl na otázky novinářů, zda svým prohlášením reagoval na zprávu německého deníku. Podle AFP doplnil, že Evropané a Američané mají stejné představy o bezpečnostních zárukách pro napadenou zemi.

Snaha o čínský tlak na Rusko

Spojené státy v listopadu po konzultacích s ruskými činiteli zveřejnily plán ukončení bojů, který počítal s významnými ústupky ze strany Kyjeva. Následně o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, několikrát vyjednávali zástupci Ukrajiny, USA a evropských zemí. O změněném dokumentu pak v úterý jednali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem Kushner a Witkoff.

Američané v Rusku nepochodili, jednání o válce k ničemu nedospěla
Jednání v Kremlu o ukončení války na Ukrajině

Macron uvedl, že při své návštěvě Číny se několikrát setkal s prezidentem Si Ťin-pchingem. Francouzský prezident už před cestou řekl, že se bude snažit Peking přimět, aby začal vyvíjet tlak na Rusko kvůli uzavření příměří na Ukrajině. Čína však po dobu Macronovy návštěvy nevykazovala žádné přesvědčivé známky vývoje v otázce podpory Moskvy.

Francouzský lídr tvrdí, že „viděl vůli prezidenta přispět ke stabilitě a míru“. Podle Macrona vzal Si Ťin-pching v úvahu argumenty pro pevný a trvalý mír, které mu sdělil jménem Evropanů. „Takže ano, pokročili jsme,“ doplnil francouzský prezident v poslední den své návštěvy.

Trump označil setkání americké delegace s Rusy za „docela dobré“
Americký prezident Donald Trump

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby. Zákon zavádí plošné odvody a stanovuje také cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří v daném roce dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou povinnou vojenskou službu z potřeby. Školáci a studenti na řadě míst Německa proti zákonu protestují.
11:38Aktualizovánopřed 23 mminutami

Jednota USA a Evropy je klíčová pro podporu Ukrajiny, řekl Macron v Číně

Jednota mezi Evropou a Spojenými státy je klíčová pro podporu Ukrajiny, uvedl na návštěvě Číny francouzský prezident Emmanuel Macron. Je podle něj také potřeba zvýšit ekonomický tlak na Rusko, informovaly agentury AFP a Reuters. Německý deník Der Spiegel už předtím napsal, že Macron i další evropští státníci vyjádřili vůči USA nedůvěru při jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
před 41 mminutami

Němečtí poslanci schválili důchodový balík

Německý Spolkový sněm navzdory odporu části koaličních poslanců schválil vládní důchodový balík. Spor o něj v posledních týdnech vyvolal krizi ve vládě kancléře Friedricha Merze (CDU). Postavila se proti němu totiž část mladých poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU, podle kterých představují některá opatření balíku příliš velkou zátěž pro státní rozpočet a mladou generaci. Návrh nakonec prošel pohodlnou většinou hlasů, hlasovalo proti němu jen sedm vládních poslanců.
13:34Aktualizovánopřed 53 mminutami

BBC: V Gruzii rozháněli demonstranty toxickou látkou. Tbilisi stanici zažaluje

Slovy o „provokaci plánované zahraničními zpravodajskými službami“ reagovala vládnoucí strana Gruzínský sen na článek BBC, který mluví o použití chemické zbraně z první světové války proti demonstrantům ze strany tamních bezpečnostních složek. Strana již avizovala žalobu na britský server. Ten díky sesbíraným svědectvím popsal i následky použití dráždivé substance – pálení očí či zvracení měly trvat týdny.
před 1 hhodinou

Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (asi 1,5 bilionu korun). Společnost to oznámila v tiskové zprávě. Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros. a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.
13:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ruský nálet zabil v Dněpropetrovské oblasti dvanáctiletého chlapce

Dvanáctiletého chlapce zabil a další tři lidi zranil nálet ruských dronů na Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, sdělil předseda oblastní správy Vladyslav Hajvanenko. Ukrajinské drony během noci opět útočily v hloubi Ruska, informují média a místní úřady. Rusko tvrdí, že dobylo další ves na východě Ukrajiny, Bezimjane v Doněcké oblasti.
12:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump v novém dokumentu tvrdí, že Evropa čelí civilizačnímu úpadku

Americký prezident Donald Trump a jeho vláda v nové oficiální národní bezpečnostní strategii viní EU a migraci z toho, co označují za bezprostředně hrozící a totální kulturní a civilizační rozklad Evropy. Napsal o tom zpravodajský server Politico.
před 3 hhodinami

Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

Evropská komise (EK) obvinila americkou internetovou síť X miliardáře Elona Muska z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Za to jí vyměřila pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun). Konkurenční společnost TikTok se pokutě vyhnula díky ústupkům, které učinila.
před 3 hhodinami
