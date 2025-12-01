Kallasová: Reparace v podobě zmrazených ruských aktiv by posílila pozici Evropy

Navrhovaná reparace v podobě půjčky založené na zmrazených ruských aktivech by posílila pozici Evropy vůči Moskvě, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Dodala, že iniciativa pro dodávky munice pro Ukrajinu ještě nedosáhla svého cíle. Ministři obrany členských zemí EU jednali o vojenské pomoci Ukrajině i vojenské připravenosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se také sešel s francouzským protějškem Emmanuelem Macronem v Paříži.
Kallasová se dále obává, že veškerý tlak bude vyvíjen na oběť a Ukrajina bude muset učinit ústupky. To podle ní není v zájmu nikoho, včetně Ukrajiny a EU.
Zelenskyj se podle agentury Reuters momentálně nachází v nejobtížnější politické a vojenské situaci od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
„Oba lídři budou diskutovat o situaci a podmínkách pro spravedlivý a trvalý mír, a to na základě ženevských rozhovorů a amerického plánu a v úzké spolupráci s našimi evropskými partnery. Zhodnotí také práci vykonanou na bezpečnostních zárukách v rámci koalice ochotných,“ uvedl Elysejský palác před setkáním, píše AFP.
Od minulého týdne se odehrávají jednání o americko-ruském mírovém plánu pro Ukrajinu. Původně 28bodový plán, kritizovaný kvůli četným ústupkům Moskvě, byl na americko-ukrajinském jednání v Ženevě minulou neděli i na naléhání evropských spojenců Ukrajiny přepracován a zredukován na devatenáct bodů.
Zelenskyj byl naposledy v Paříži 17. listopadu, připomíná Reuters. Zelenskyj také oznámil, že na cestě do Spojených států je ukrajinská delegace, kterou vede tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov. Cílem je vypracovat kroky potřebné k ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou.
Zelenskyj kvůli protikorupčnímu vyšetřování odvolal 28. listopadu šéfa své prezidentské kanceláře Andrije Jermaka.