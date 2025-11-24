Šéf ukrajinského parlamentu trvá na členství Ukrajiny v NATO

Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk uvedl, že součástí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu a mírového plánu musí být ukrajinské členství v Evropské unii a NATO. Reagoval tak na diskuse o mírovém rámci pro možné ukončení války na Ukrajině. Do nich jsou zapojeny Spojené státy, Kyjev i evropští partneři Ukrajiny. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že Rusko upravený plán nedostalo a nechystá se tento týden jednat s USA.
Požadavky týkající se formálního uznání okupace území, limity pro ukrajinské ozbrojené síly a omezení ohledně budoucích spojenců představují pro Ukrajinu nepřekročitelnou linii, řekl Stefančuk.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského musí Rusko za válku rozpoutanou proti Ukrajině zaplatit, a klíčové je proto rozhodnutí týkající se použití zmrazeného ruského majetku.
Původní americko-ruský plán počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
O víkendu ale na jednání v Ženevě Spojené státy, Kyjev a zástupci evropských zemí vypracovali aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro ukončení tři a tři čtvrtě roku trvající války.
Jednání USA a Ukrajiny budou pokračovat
Spojené státy a Kyjev po víkendu vydaly dokument, že konečná rozhodnutí učiní prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj. V dokumentu se také uvádí, že USA a Ukrajina budou v nadcházejících dnech pokračovat v intenzivní práci na společných návrzích a že zůstanou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
Prohlášení, které se týká nedělních jednání v Ženevě o americkém mírovém návrhu, uvádí, že rozhovory byly konstruktivní a vysoce produktivní. „Diskuse ukázaly významný pokrok ke sblížení postojů a určení jasných dalších kroků,“ uvádí dokument. „Opětovně potvrdily, že jakákoli budoucí dohoda musí plně potvrdit suverenitu Ukrajiny a zajistit udržitelný a spravedlivý mír,“ píše se v prohlášení s tím, že výsledkem jednání je upravený a zpřesněný mírový rámec.
O možném členství Kyjeva v NATO se prý bude jednat na úrovni prezidentů
Server RBK Ukrajina s odvoláním na své zdroje píše, že se delegacím v Ženevě podařilo dohodnout většinu ustanovení plánu a jeho sporné body upravit. Jde o části týkající se budoucího počtu příslušníků ukrajinských ozbrojených sil, Záporožské jaderné elektrárny, formátu výměny válečných zajatců a návratu odsouzených.
Body dotýkající se územních otázek a včlenění pasáže o nevstupování Ukrajiny do NATO do ukrajinské ústavy se delegace rozhodly vynechat a bude se o nich jednat na úrovni prezidentů, uvádí RBK Ukrajina. Setkání Trumpa se Zelenským by se podle médií mohlo uskutečnit tento nebo příští týden, termín ale stanoven nebyl.
Moskva případné budoucí členství Ukrajiny v NATO zásadně odmítá. Nepodporují ho ani všechny členské státy Aliance, například Maďarsko či Slovensko. Také šéf NATO Mark Rutte už dříve uvedl, že „nikdy neexistoval slib Ukrajině, že součástí mírové dohody bude, že se stane součástí NATO“. Tuto myšlenku nepodporují ani Spojené státy. Pro přijetí Kyjeva do Aliance by přitom byl potřeba jednomyslný souhlas všech členů.
Jednání mezi Spojenými státy a Ukrajinou o americko-ruském plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině přinesla pokrok, stále však zbývá vyřešit zásadní otázky, uvedl v pondělí finský prezident Alexander Stubb.
„Veškerá rozhodnutí, která spadají do pravomoci EU nebo NATO, budou projednána a rozhodnuta členy EU a NATO v samostatném procesu,“ napsal také finský prezident.
Aktualizovaný plán pro ukončení války na Ukrajině dojednaný Spojenými státy a Ukrajinou v Ženevě je zásadním úspěchem pro Evropany, tvrdí německý ministr zahraničí Johann Wadephul.
„Všechny otázky, které se týkají Evropy a NATO, byly z toho plánu odstraněny. To je zásadní úspěch, kterého jsme včera dosáhli,“ řekl v pondělí Wadephul s odkazem na nedělní jednání. Zdůraznil, že Evropa nadále stojí po boku Ukrajinců jako jejich „advokát“. Žádné řešení konfliktu se nesmí dojednat bez Evropanů a bez Ukrajinců, dodal Wadephul. Přivítal, že se USA chopily role zprostředkovatele.
