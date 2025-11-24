Šéf ukrajinského parlamentu trvá na členství Ukrajiny v NATO


Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk uvedl, že součástí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu a mírového plánu musí být ukrajinské členství v Evropské unii a NATO. Reagoval tak na diskuse o mírovém rámci pro možné ukončení války na Ukrajině. Do nich jsou zapojeny Spojené státy, Kyjev i evropští partneři Ukrajiny. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že Rusko upravený plán nedostalo a nechystá se tento týden jednat s USA.

Požadavky týkající se formálního uznání okupace území, limity pro ukrajinské ozbrojené síly a omezení ohledně budoucích spojenců představují pro Ukrajinu nepřekročitelnou linii, řekl Stefančuk.

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského musí Rusko za válku rozpoutanou proti Ukrajině zaplatit, a klíčové je proto rozhodnutí týkající se použití zmrazeného ruského majetku.

USA a Ukrajina aktualizovaly a zpřesnily mírový rámec, oznámil Bílý dům
Americký ministr zahraničí Marco Rubio

Původní americko-ruský plán počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

O víkendu ale na jednání v Ženevě Spojené státy, Kyjev a zástupci evropských zemí vypracovali aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro ukončení tři a tři čtvrtě roku trvající války.

Jednání USA a Ukrajiny budou pokračovat

Spojené státy a Kyjev po víkendu vydaly dokument, že konečná rozhodnutí učiní prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj. V dokumentu se také uvádí, že USA a Ukrajina budou v nadcházejících dnech pokračovat v intenzivní práci na společných návrzích a že zůstanou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.

Rubio tvrdí, že plán na ukončení ruské války vychází z podnětů Moskvy i Kyjeva
Americký ministr zahraničí Marco Rubio

Prohlášení, které se týká nedělních jednání v Ženevě o americkém mírovém návrhu, uvádí, že rozhovory byly konstruktivní a vysoce produktivní. „Diskuse ukázaly významný pokrok ke sblížení postojů a určení jasných dalších kroků,“ uvádí dokument. „Opětovně potvrdily, že jakákoli budoucí dohoda musí plně potvrdit suverenitu Ukrajiny a zajistit udržitelný a spravedlivý mír,“ píše se v prohlášení s tím, že výsledkem jednání je upravený a zpřesněný mírový rámec.

O možném členství Kyjeva v NATO se prý bude jednat na úrovni prezidentů

Server RBK Ukrajina s odvoláním na své zdroje píše, že se delegacím v Ženevě podařilo dohodnout většinu ustanovení plánu a jeho sporné body upravit. Jde o části týkající se budoucího počtu příslušníků ukrajinských ozbrojených sil, Záporožské jaderné elektrárny, formátu výměny válečných zajatců a návratu odsouzených.

Body dotýkající se územních otázek a včlenění pasáže o nevstupování Ukrajiny do NATO do ukrajinské ústavy se delegace rozhodly vynechat a bude se o nich jednat na úrovni prezidentů, uvádí RBK Ukrajina. Setkání Trumpa se Zelenským by se podle médií mohlo uskutečnit tento nebo příští týden, termín ale stanoven nebyl.

Moskva případné budoucí členství Ukrajiny v NATO zásadně odmítá. Nepodporují ho ani všechny členské státy Aliance, například Maďarsko či Slovensko. Také šéf NATO Mark Rutte už dříve uvedl, že „nikdy neexistoval slib Ukrajině, že součástí mírové dohody bude, že se stane součástí NATO“. Tuto myšlenku nepodporují ani Spojené státy. Pro přijetí Kyjeva do Aliance by přitom byl potřeba jednomyslný souhlas všech členů.

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o plánu na ukončení ruské války na Ukrajině
Události, komentáře týdne (23. 11. 2025)

Jednání mezi Spojenými státy a Ukrajinou o americko-ruském plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině přinesla pokrok, stále však zbývá vyřešit zásadní otázky, uvedl v pondělí finský prezident Alexander Stubb.

„Veškerá rozhodnutí, která spadají do pravomoci EU nebo NATO, budou projednána a rozhodnuta členy EU a NATO v samostatném procesu,“ napsal také finský prezident.

Aktualizovaný plán pro ukončení války na Ukrajině dojednaný Spojenými státy a Ukrajinou v Ženevě je zásadním úspěchem pro Evropany, tvrdí německý ministr zahraničí Johann Wadephul.

„Všechny otázky, které se týkají Evropy a NATO, byly z toho plánu odstraněny. To je zásadní úspěch, kterého jsme včera dosáhli,“ řekl v pondělí Wadephul s odkazem na nedělní jednání. Zdůraznil, že Evropa nadále stojí po boku Ukrajinců jako jejich „advokát“. Žádné řešení konfliktu se nesmí dojednat bez Evropanů a bez Ukrajinců, dodal Wadephul. Přivítal, že se USA chopily role zprostředkovatele.

Události, komentáře týdne probrali americko-ruský návrh na ukončení ruské války na Ukrajině a nedělní jednání amerických, ukrajinských a evropských zástupců v Ženevě. Diskuse se zaměřila také na střet zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v případě jmenování premiérem a postoj prezidenta Petra Pavla k dané záležitosti. Svůj komentář hosté přidali také ke kontroverzím ohledně české olympijské kolekce pro zimní olympiádu v Itálii. Pozvání přijali komentátor, publicista a člen Rady ČT Jefim Fištejn, komentátor z Lidových novin Petr Kamberský, hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, právnička a bývalá politička Kateřina Valachová a hudebník Rudy Linka. Pořadem provázela Jana Fabiánová.
USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec, oznámil v noci na pondělí Bílý dům ve společném prohlášení k jednání v Ženevě. Konečná rozhodnutí podle něj učiní prezidenti obou zemí. O obrovském pokroku už předtím mluvil americký ministr zahraničí Marco Rubio a posun oznámil také šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak.
V důsledku ruských útoků na Nikopolský rajón Dněpropetrovské oblasti zahynuli dva obyvatelé, uvedl šéf regionální vojenské správy Vladyslav Hajvanenko. Při ruském ostřelování Charkova v neděli večer zahynuli čtyři lidé a sedmnáct dalších bylo zraněno. Nejméně patnáct lidí bylo zraněno při nočním dronovém úderu na Dnipro, je mezi nimi i jedenáctileté dítě. Při ruském útoku na Záporoží bylo podle šéfa tamní správy Ivana Fedorova zraněno šest lidí.
Nedělní předčasné prezidentské volby v Republice srbské (RS), jedné ze dvou entit tvořících Bosnu a Hercegovinu, vyhrál Siniša Karan, který je spojencem odvolaného vůdce Milorada Dodika. S odkazem na předběžné výsledky hlasování o tom informuje agentura Reuters.
Kosťantynivka je podobně jako Pokrovsk jednou z pevností, která brání donbaský val. O ten by Ukrajina přijetím americko-ruského návrhu po jedenácti letech bojů přišla. Město je nyní obklíčené ze tří stran. Ruská armáda už na východní okraj posílá diverzní jednotky, které připravují půdu pro obsazení Kosťantynivky. Ve městě natáčela zpravodajka ČT Darja Stomatová a kameraman Jan Schürger.
Přes třicet tisíc Palestinců ze Západního břehu dál zůstává mimo domov po razii izraelské armády z počátku roku. Podle Izraele byla operace nezbytná ke zničení teroristických skupin, které oslavují zabíjení Židů. Organizace Human Rights Watch ale skutečnost, že byli vysídleni i neozbrojení civilisté, označila za válečný zločin. Na Západním břehu mezitím pokračují násilné incidenty ze strany osadníků.
Při izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu bylo zabito pět lidí. Dalších 28 lidí bylo zraněno, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda před tím oznámila, že zaútočila na významného člena šíitského hnutí Hizballáh a později upřesnila, že při útoku zabila šéfa štábu hnutí Hizballáh Hajsama Alí Tabatabáího, který je považován za druhého nejvyššího vůdce skupiny po šéfovi hnutí Naímovi Kásimovi.
