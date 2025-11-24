Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě přijal polskou hlavu státu Karola Nawrockého. Hovořili o ruské agresi proti Ukrajině i spolupráci v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO). Podle Pavla oba prezidenti sdílí pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu pro bezpečnost Evropy. Nawrocki dorazil do Česka na svou první návštěvu po nástupu do funkce, prezidenta na cestě doprovází manželka Marta.
Pavel se vyjádřil také k událostem v Ženevě. Jednání mezi delegacemi Spojených států a Ukrajiny a za účasti Evropy o americkém plánu na ukončení války přinášejí podle prezidenta mnohem více pozitivní atmosféry. Plán podle Pavla musí respektovat mezinárodní normy a pravidla a neměl by vést k popření základních principů bezpečnostní architektury.
Obsahem rozhovoru prezidentů byla kromě bezpečnosti například také energetika či výdaje na obranu. Pavel a Nawrocki hovořili rovněž o mezinárodních iniciativách. Polský prezident zdůraznil, že V4 i iniciativa Trojmoří před sebou mají úspěšnou budoucnost.
Vztahy Česka a Polska se podle Hradu v posledních letech vyznačují stabilitou a kontinuitou, na novém významu nabyly zejména po zahájení ruské války na Ukrajině. Země spolupracují například v oblasti výcviku ukrajinských vojáků, který na polském území zajišťují příslušníci české armády. Pavel po jednání s Nawrockým sdělil, že Česko považuje Polsko za jednoho z nejbližších spojenců.
Další program polského prezidenta
Nawrocki dorazil do Prahy v neděli večer, na letišti ho přivítal ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS). Česko je podle něj připraveno s prezidentem, který se ujal funkce v srpnu, navázat na „skvělé bilaterální a multilaterální vztahy“.
V pondělí dopoledne poté Nawrocki dorazil za Pavlem na Pražský hrad. Hudba Hradní stráže jako obvykle zahrála hymny obou zemí, následně prezidenti její příslušníky pozdravili a odebrali se do útrob Hradu. Z české delegace ceremoniálu přihlíželi například šéf hradního zahraničního odboru Jaroslav Zajíček, ředitel evropské sekce ministerstva zahraničí Radek Pech nebo český velvyslanec v Polsku Břetislav Dančák.
Nawrocki se podle dřívějších informací polské tiskové agentury PAP sejde i s předsedou hnutí ANO a pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem. Promluví také na Univerzitě Karlově, tématem přednášky bude střední Evropa.