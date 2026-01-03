Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhuje Denyse Šmyhala do čela resortu energetiky a zároveň na pozici vicepremiéra země. Šmyhal dosud řídil ministerstvo obrany. V pátek Zelenskyj navrhl, aby resort obrany nově vedl dosavadní ministr digitalizace a vicepremiér Mychajlo Fedorov.
„Jsem vděčný za jeho systematickou práci na ministerstvu obrany a za procesy, které byly zintenzivněny k zajištění ochrany našeho státu,“ uvedl Zelenskyj na Šmyhalovu adresu a dodal, že právě takový systematický přístup je nyní zapotřebí v energetickém sektoru. „Je klíčové, abychom po každém ruském úderu dokázali rychle obnovit to, co bylo zničeno, a aby růst ukrajinského energetického sektoru zůstal stabilní a dostatečný k uspokojení potřeb země,“ vysvětlil.
Šmyhal stál v čele ministerstva obrany země, která se brání ozbrojené agresi sousedního Ruska, od loňského léta. Předtím byl od roku 2020 premiérem Ukrajiny, než ho na tomto postu loni v červenci nahradila Julija Svyrydenková.
Výměnu ministrů musí schválit parlament.
Obranu povede Fedorov
V pátek Zelenskyj prohlásil, že započaly „vnitřní změny, které mají Ukrajinu učinit stabilnější“. Ve svém tradičním večerním projevu informoval o navrhované změně na ministerstvu obrany, v jehož čele by chtěl dosavadního ministra digitalizace a vicepremiéra Fedorova.
Dříve během dne hlava státu jmenovala do funkce šéfa své kanceláře ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Toho v čele HUR nahradí dosavadní šéf vnější rozvědky (SZRU) Oleh Ivaščenko.
Zelenskyj navrhované změny odůvodnil slovy, že státní instituce loni dosáhly dobrých výsledků, které je třeba vylepšit, ale existovaly i problémy, které by neměly přetrvávat v novém roce. „Proto dochází k personálním změnám a budou následovat další rozhodnutí,“ dodal.
Ukrajinou loni otřáslo vyšetřování korupčního skandálu v energetice, kdy úřady obvinily několik lidí, přičemž dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého prezidentova spolupracovníka Tymura Mindiče, uprchli do zahraničí. Kauza stála funkci tehdejší ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka, jenž byl v čele resortu energetiky před Hrynčukovou. Později Zelenskyj odvolal šéfa své kanceláře Andrije Jermaka.