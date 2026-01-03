Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra


3. 1. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhuje Denyse Šmyhala do čela resortu energetiky a zároveň na pozici vicepremiéra země. Šmyhal dosud řídil ministerstvo obrany. V pátek Zelenskyj navrhl, aby resort obrany nově vedl dosavadní ministr digitalizace a vicepremiér Mychajlo Fedorov.

„Jsem vděčný za jeho systematickou práci na ministerstvu obrany a za procesy, které byly zintenzivněny k zajištění ochrany našeho státu,“ uvedl Zelenskyj na Šmyhalovu adresu a dodal, že právě takový systematický přístup je nyní zapotřebí v energetickém sektoru. „Je klíčové, abychom po každém ruském úderu dokázali rychle obnovit to, co bylo zničeno, a aby růst ukrajinského energetického sektoru zůstal stabilní a dostatečný k uspokojení potřeb země,“ vysvětlil.

Šmyhal stál v čele ministerstva obrany země, která se brání ozbrojené agresi sousedního Ruska, od loňského léta. Předtím byl od roku 2020 premiérem Ukrajiny, než ho na tomto postu loni v červenci nahradila Julija Svyrydenková.

Výměnu ministrů musí schválit parlament.

Obranu povede Fedorov

V pátek Zelenskyj prohlásil, že započaly „vnitřní změny, které mají Ukrajinu učinit stabilnější“. Ve svém tradičním večerním projevu informoval o navrhované změně na ministerstvu obrany, v jehož čele by chtěl dosavadního ministra digitalizace a vicepremiéra Fedorova.

Dříve během dne hlava státu jmenovala do funkce šéfa své kanceláře ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Toho v čele HUR nahradí dosavadní šéf vnější rozvědky (SZRU) Oleh Ivaščenko.

Zelenskyj navrhl výměnu ministra obrany
Mychajlo Fedorov

Zelenskyj navrhované změny odůvodnil slovy, že státní instituce loni dosáhly dobrých výsledků, které je třeba vylepšit, ale existovaly i problémy, které by neměly přetrvávat v novém roce. „Proto dochází k personálním změnám a budou následovat další rozhodnutí,“ dodal.

Ukrajinou loni otřáslo vyšetřování korupčního skandálu v energetice, kdy úřady obvinily několik lidí, přičemž dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého prezidentova spolupracovníka Tymura Mindiče, uprchli do zahraničí. Kauza stála funkci tehdejší ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka, jenž byl v čele resortu energetiky před Hrynčukovou. Později Zelenskyj odvolal šéfa své kanceláře Andrije Jermaka.

Po korupčním skandálu oznámil Zelenskyj personální změny v energetice
Volodymyr Zelenskyj

Výběr redakce

Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

13:36AktualizovánoPrávě teď
Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

14:28Aktualizovánopřed 20 mminutami
EU vyjádřila podporu Venezuelanům

EU vyjádřila podporu Venezuelanům

09:34Aktualizovánopřed 27 mminutami
Trump potvrdil útok na Venezuelu a uvedl, že Američané zajali Madura

Trump potvrdil útok na Venezuelu a uvedl, že Američané zajali Madura

07:39Aktualizovánopřed 36 mminutami
Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit

Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit

08:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

před 8 hhodinami
Muž v královéhradeckém obchodním centru zranil nožem dva lidi. Policie ho zadržela

Muž v královéhradeckém obchodním centru zranil nožem dva lidi. Policie ho zadržela

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

Švýcarská policie zveřejnila identitu prvních obětí požáru v lyžařském středisku Crans-Montana, který si ve čtvrtek vyžádal životy čtyřiceti lidí a desítkám dalších přivodil popáleniny. Jde o dvě Švýcarky a dva Švýcary, z nichž někteří byli nezletilí. Mezi zraněnými je podle policie i český občan, sdělil Černínský palác.
13:36AktualizovánoPrávě teď

Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhuje Denyse Šmyhala do čela resortu energetiky a zároveň na pozici vicepremiéra země. Šmyhal dosud řídil ministerstvo obrany. V pátek Zelenskyj navrhl, aby resort obrany nově vedl dosavadní ministr digitalizace a vicepremiér Mychajlo Fedorov.
14:28Aktualizovánopřed 20 mminutami

EU vyjádřila podporu Venezuelanům

Evropská unie stojí za venezuelským lidem a podporuje mírový a demokratický přerod v zemi, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v souvislosti s americkým útokem na Venezuelu volá po zdrženlivosti a respektování mezinárodního práva. Kolumbie vysílá vojáky a policisty na hranici s Venezuelou. Brazílie mluví o nebezpečném precedentu, Argentina o „postupující svobodě“.
09:34Aktualizovánopřed 27 mminutami

Elitní Delta Force mají na kontě řadu operací

Elitní jednotka Delta Force patří k protiteroristickým útvarům americké armády, specializuje se zejména na osvobozování rukojmí a zásahy v uzavřených městských čtvrtích. Podle zpravodajské stanice CBS News právě její příslušníci v sobotu zajali venezuelského vládce Nicoláse Madura. Mezi nejznámější operace jednotky se řadí podíl na zadržení tehdejšího panamského prezidenta Manuela Noriegy v prosinci 1989 nebo likvidace vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakra Bagdádího v říjnu 2019.
před 31 mminutami

Trump potvrdil útok na Venezuelu a uvedl, že Američané zajali Madura

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že USA provedly údery ve Venezuele. Tamní vůdce Nicolás Maduro byl podle něj s manželkou zadržen a letecky transportován ze země. Venezuela zadržení Madura dosud neoznámila. Sérii hlášených výbuchů v několika venezuelských státech včetně metropole Caracasu označila tamní vláda za americký útok proti vojenským a civilním cílům a informovala o tom, že Maduro vyhlásil výjimečný stav.
07:39Aktualizovánopřed 36 mminutami

Šedivý: USA zřejmě ochromily venezuelskou armádu

Americké údery ve Venezuele ochromily tamní armádu, míní generál ve výslužbě Jiří Šedivý. Podle něj byla operace velmi úspěšná, Caracas bude muset hledat jiné řešení situace než vojenský odpor, dodal. Spojené státy také zadržely a transportovaly prezidenta Nicoláse Madura, podle Šedivého by se mohl nacházet na palubě lodi Gerald R. Ford.
12:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit

Íránský duchovní vůdce Chameneí ve své první veřejné reakci na masové protesty připustil jejich oprávněnost. Proti demonstrantům, které označil za výtržníky, chce ale zakročit. Při protestech v Íránu zemřelo od středy již nejméně deset lidí, píše agentura Reuters s odvoláním na státní média a lidskoprávní organizace.
08:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Nelegální migrace do Španělska meziročně klesla o více než čtyřicet procent

Počet migrantů, kteří v loňském roce nelegální cestou přicestovali do Španělska, klesl oproti roku 2024 o více než čtyřicet procent. S odvoláním na údaje, které v pátek zveřejnily španělské úřady, to píše AFP. Hlavním důvodem je pokles migrantů snažících se přeplout po nebezpečné atlantické trase z afrického kontinentu na Kanárské ostrovy.
před 10 hhodinami
Načítání...