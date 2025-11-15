Souhrn dne
Po korupčním skandálu oznámil Zelenskyj personální změny v energetice


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil rozsáhlé personální změny v energetických podnicích Ukrajiny. Celý sektor se totiž potýká s korupčním skandálem, v jehož centru se nachází provozovatel ukrajinských jaderných elektráren Enerhoatom. Kvůli kauze již odstoupili dva ministři.

Do týdne mají být podle Zelenského vytvořeny podmínky pro zformování nové dozorčí rady Enerhoatomu a zcela obměněno má být i samotné vedení společnosti. Personální změny se budou týkat také vedení státní vodohospodářské společnosti Ukrhydroenergo či provozovatele ukrajinské plynovodní soustavy a státního energetického podniku Naftohaz.

„Současně s úplnou kontrolou finančních operací musí začít obnova vedení těchto společností,“ napsal Zelenskyj na telegramu po schůzce s premiérkou Julijí Svyrydenkovou.

Ukrajinská premiérka požádala o odvolání dvou ministrů kvůli korupčnímu skandálu
Julija Svyrydenková

Obviněných je sedm osob, dva podezřelí uprchli

Protikorupční úřad NABU dříve v týdnu uvedl, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun).

V souvislosti s korupčním skandálem, který média označují za největší od začátku rozsáhlé ruské invaze, již rezignovali ministr spravedlnosti Herman Haluščenko a šéfka resortu energetiky Svitlana Hrynčuková. Dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého Zelenského spolupracovníka Tymura Mindiče, uprchli do zahraničí.

Agentura DPA označila sobotní rozhodnutí o reorganizaci energetického sektoru za Zelenského „útěk vpřed“. Pro prezidenta je nyní podle DPA klíčové distancovat se od osob ve svém okolí, které se zapletly do skandálu, a současně neohrozit další zahraniční pomoc pro Ukrajinu.

Ukrajinské protikorupční orgány oznámily rozsáhlý zátah
Snímek zachycující hlavní město Ukrajiny Kyjev

