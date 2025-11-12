Ukrajinský ministr Haluščenko byl kvůli korupčnímu skandálu dočasně zbaven funkce


Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkce ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi, kterého se týká nové vyšetřování korupce. Haluščenko byl v minulosti také ministrem energetiky, přičemž jeho hlas je zachycen v nahrávce rozhovoru s některými podezřelými v případu, který vyšetřuje Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU).

Úřad ukrajinského premiéra, který o pozastavení Haluščenkovy aktuální funkce informoval, neuvedl, zda toto rozhodnutí souvisí s prošetřovaným případem.

NABU v úterý oznámil, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala sto milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Případ týkající se vysoce postavených činitelů v energetice pobouřil obyvatele země, kteří kvůli ruským útokům musejí snášet každodenní odstávky dodávek elektřiny.

Ukrajinské ministerstvo spravedlnosti v úterý sdělilo, že šéfa resortu Haluščenka se vyšetřování týká. Haluščenkův hlas byl zachycen na nahrávce rozhovoru s některými z podezřelých, kterou zveřejnil NABU, uvedla agentura Reuters s odvoláním na svůj zdroj.

Haluščenko byl ministrem energetiky od dubna 2021 do letošního července. Svůj vliv na toto odvětví si údajně zachoval prostřednictvím své nástupkyně ve funkci Svitlany Hrynčukové, napsala Ukrajinska pravda.

Americký prezident Donald Trump řekl, že má povinnost zažalovat britskou veřejnoprávní stanici BBC kvůli svému sestříhanému projevu z 6. ledna 2021, který označil za uklidňující a krásný. BBC ho podle něj svým zásahem zmasakrovala. Trump hrozí britské stanici soudem o více než miliardu dolarů (přes 21 miliard korun), pokud se stanice neomluví a neodškodní ho. Kvůli kauze rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.
Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkce ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi, kterého se týká nové vyšetřování korupce. Haluščenko byl v minulosti také ministrem energetiky, přičemž jeho hlas je zachycen v nahrávce rozhovoru s některými podezřelými v případu, který vyšetřuje Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU).
Město NEOM se mělo stát pýchou Saudské Arábie. Ale na místě, kde měly vyrůstat supermoderní domy, jsou stále jen písek a kameny. Podle novinářů je projekt v ohrožení.
Velká Británie podle stanice CNN přestala se Spojenými státy sdílet zpravodajské informace o lodích v Karibiku, které USA podezřívají z pašování drog. Opatření mělo začít platit před měsícem. Londýn podle zdrojů CNN krok odůvodnil mimo jiné tím, že americké útoky proti plavidlům považuje za nelegální. K podobnému kroku přistoupila i Kolumbie.
Při úterní nehodě tureckého transportního vojenského letounu v Gruzii zahynulo všech 20 lidí na palubě, uvedl ve středu ráno středoevropského času ministr obrany Yaşar Güler. Citovala jej agentura AP.
Nejvyšší soud Spojených států prodloužil pozastavení platnosti soudního příkazu, který nařizoval administrativě prezidenta Donalda Trumpa vyplatit potravinovou pomoc 42 milionům Američanů. O rozhodnutí, které padlo v úterý tamního času, informovaly tiskové agentury.
Ministerstvo vnitra požádá Evropskou komisi o úplné osvobození od solidárních příspěvků. Úřad tak reaguje na zprávu unijní exekutivy o migraci a azylu. Podle Komise spadá Česko kvůli vysokému počtu uprchlíků z Ukrajiny do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu solidarity.
Ukrajinská armáda v úterý uvedla, že v obléhaném východoukrajinském městě Pokrovsk je asi tři sta ruských vojáků, informuje agentura Reuters. Toto strategicky důležité město v Doněcké oblasti se ruská armáda snaží dobýt více než rok. Už koncem října ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připustil, že se bojuje přímo ve městě.
