Ukrajinský ministr Haluščenko byl kvůli korupčnímu skandálu dočasně zbaven funkce

Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkce ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi, kterého se týká nové vyšetřování korupce. Haluščenko byl v minulosti také ministrem energetiky, přičemž jeho hlas je zachycen v nahrávce rozhovoru s některými podezřelými v případu, který vyšetřuje Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU).
Úřad ukrajinského premiéra, který o pozastavení Haluščenkovy aktuální funkce informoval, neuvedl, zda toto rozhodnutí souvisí s prošetřovaným případem.
NABU v úterý oznámil, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala sto milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Případ týkající se vysoce postavených činitelů v energetice pobouřil obyvatele země, kteří kvůli ruským útokům musejí snášet každodenní odstávky dodávek elektřiny.
Ukrajinské ministerstvo spravedlnosti v úterý sdělilo, že šéfa resortu Haluščenka se vyšetřování týká. Haluščenkův hlas byl zachycen na nahrávce rozhovoru s některými z podezřelých, kterou zveřejnil NABU, uvedla agentura Reuters s odvoláním na svůj zdroj.
Haluščenko byl ministrem energetiky od dubna 2021 do letošního července. Svůj vliv na toto odvětví si údajně zachoval prostřednictvím své nástupkyně ve funkci Svitlany Hrynčukové, napsala Ukrajinska pravda.