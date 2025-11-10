Ukrajinské protikorupční orgány provádějí rozsáhlý zátah

Detektivové z Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU) vykonávají rozsáhlé prohlídky související s korupcí v energetickém sektoru. Zaměřili se na dům bývalého ministra energetiky a současného ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka. Jejich aktivity míří i na energetickou společnost Energoatom. O zásahu informuje deník Ukrajinska Pravda.
NABU potvrdil, že provádí společně se Specializovanou protikorupční prokuraturou „rozsáhlou operaci zaměřenou na odhalení korupce v energetickém sektoru“. „Patnáct měsíců práce a tisíc hodin zvukových nahrávek. Byly zdokumentovány aktivity zločinecké organizace na vysoké úrovni,“ uvedl NABU.
Protikorupční úřad provádí prohlídky také v prostorách spojených s podnikatelem Timurem Mindičem, informuje Kyiv Independent. Vyšetřovatelé se na Mindiče zaměřili v posledních měsících v souvislosti s výrobcem dronů Firepoint, jak dříve sdělily zdroje Kyiv Independent s odvoláním na vyšetřování NABU. Firepoint popřel jakékoli vazby na Mindiče.
Mindič, bývalý obchodní partner prezidenta Volodymyra Zelenského, získal podle deníku Ukrajinska Pravda v posledních letech významný vliv. Směruje ho údajně také na bankovní sektor prostřednictvím znárodněné Sense Bank. Má mít zájmy i v energetice.