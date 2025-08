Ukrajina zatkla vlivné činitele kvůli korupci při nákupu dronů

Mezi těmi, které Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a Specializovaná protikorupční prokuratura (SAPO) podezírají ze zapojení do rozsáhlé korupce, patří kromě Kuzněcova i vedoucí státní správy Mukačevského okresu v Zakarpatské oblasti a bývalý vedoucí vojenské správy Luhanské oblasti Serhij Hajdaj a šéf vojenské správy města Rubižné v Luhanské oblasti Andrij Jurčenko, píše Ukrajinska pravda .

„Nulová tolerance“

Prezident Volodomyr Zelenskyj na síti X napsal, že podle zjištění úřadů zadržení činitelé sepisovali jménem státu smlouvy s dodavateli za ceny nadsazené až o třicet procent. Na Ukrajině musí existovat „nulová tolerance“ vůči korupci, zdůraznila hlava státu, která poděkovala protikorupčním institucím za dobře odvedenou práci.

Zelenského vláda čelila v červenci mohutné vlně kritiky poté, co předložila návrh zákona, který by zbavil NABU a SAP jejich nezávislosti. Prezident argumentoval tím, že agentury je třeba „zbavit ruského vlivu“, a snažil se dát generálnímu prokurátorovi pravomoc rozhodovat o tom, kdo by měl být stíhán v případech úplatkářství na vysokých pozicích.