Zelenskyj otočil i díky „kartonové revoluci“. Mladí nám pozvedli morálku, říká voják

„Za ně stojí bojovat“

„Dlouho jsem si stěžoval na to, že motivace bojovat se někam vytratila. Ale chci poděkovat panu prezidentovi – kdyby nebylo toho nesmyslu, co si ti idioti vymysleli, neviděl bych, jaké skvělé děti na Ukrajině vyrostly. Za ně stojí bojovat. Pozvedli naši motivaci,“ řekl webu ukrajinský voják Oleksij Tsymbaljuk.

Politico připomíná, že válkou zmítaná země má bohatou kulturu protestů. Od takzvané Revoluce na žule, která předcházela vyhlášení nezávislosti na Sovětském svazu v roce 1991, se stalo vycházení do ulic s cílem pohnat politiky k zodpovědnosti klíčovým rysem ukrajinské demokracie.

Nynější protesty server nazývá „kartonovou revolucí“, jejímž motorem byla mládež, která vyrostla v zemi, jež již směřuje k integraci do EU, a zároveň jde o generaci ponořenou do sociálních sítí, zejména TikToku, a také do ukrajinské a západní popkultury i literatury.