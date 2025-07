Ukrajinský parlament schválil obnovení nezávislosti protikorupčních úřadů

Zařazení protikorupčních orgánů pod dohled generálního prokurátora vyvolalo obavy, že by se vláda mohla vměšovat do vyšetřování a potenciálně chránit své příznivce. Boj proti zakořeněné korupci je klíčový pro snahy Ukrajiny o vstup do EU a zachování přístupu k miliardám životně důležité západní pomoci. Je to také úsilí, které se těší široké podpoře veřejnosti.

Peníze od EU pomáhají Ukrajině udržet v chodu stát a jeho základní služby v době, kdy země čtvrtým rokem čelí ruské agresi. Právě Evropská unie normu kritizovala a pohrozila Kyjevu omezením finanční pomoci.

Údajné působení ruských agentů

Zelenskyj minulou středu po kritice slíbil obnovit nezávislost protikorupčních agentur. Ve večerním projevu oznámil, že předloží parlamentu nový zákon, který bude splňovat „všechny normy pro nezávislost protikorupčních institucí“. Podotkl, že v protikorupčních institucích „nebude žádný ruský vliv“, kterým odůvodňoval předchozí změny, prosazené za pomoci většiny prezidentovy strany v parlamentu. Tábor hlavy státu tvrdil, že uvnitř NABU působili ruští agenti.

„Právě jsem schválil text návrhu zákona, který zaručuje skutečné posílení systému právního řádu na Ukrajině, nezávislost protikorupčních úřadů a také spolehlivou ochranu systému právního řádu před jakýmkoli ruským vlivem nebo zasahováním,“ oznámil následně ve čtvrtek Zelenskyj.