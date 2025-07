V Německu provedli razii u bývalého spolupracovníka Zelenského

Jednačtyřicetiletý Šurma byl v ukrajinské prezidentské kanceláři zodpovědný za hospodářské otázky. Ve funkci byl od listopadu 2021 do září roku 2024. Po propuštění se usadil s rodinou ve Starnbergu jižně od Mnichova. V minulosti odmítal jakékoli pochybení ve funkci.

Časopis Der Spiegel s odvoláním na ukrajinskou protikorupční aktivistku Darju Kaleňukovou uvedl, že Šurmův případ byl jedním z důvodů, proč Zelenskyj zákon 22. července podepsal.

Zařazení protikorupčních orgánů pod dohled generálního prokurátora vyvolalo obavy, že by se vláda mohla vměšovat do vyšetřování a potenciálně chránit své příznivce. Boj proti korupci je klíčový pro snahy Ukrajiny o vstup do EU a zachování přístupu k životně důležité západní pomoci. Je to také úsilí, které se těší široké podpoře veřejnosti.