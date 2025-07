Zelenskyj poprvé narazil u veřejnosti. „Druhou frontu“ rychle zavírá

Ukrajinský prezident podle Šíra vzal rychle zpátečku hned z několika důvodů. „Je to něco, co se, pokud jde o publicitu, špatně prodává, plus to vnáší zbytečný nový iritant do vztahu Ukrajiny s jejími partnery. Je to také něco, co se dá zneužít k destabilizaci vnitropolitické situace na Ukrajině, což je v bytostném ruském zájmu, aby Rusové mohli tímto způsobem obrazně řečeno otevřít druhou frontu a měli snazší podmínky pro to, aby Ukrajinu dorazili vojensky,“ míní expert.

Změna postoje Kyjeva potěšila Brusel. „Vítáme skutečnost, že ukrajinská vláda podniká kroky, a spolupracujeme s ní, abychom zajistili, že naše obavy, které byly jasně vysvětleny včera a předevčírem (ve středu a v úterý), budou opravdu zohledněny,“ řekl novinářům mluvčí EU.

Odpůrci kontroverzního zákona ale Kyjevu nevěří. Navzdory snaze Zelenského zmírnit napětí vyzvali k třetímu dni protestů v ulicích ukrajinských měst, napsala agentura AP.