Ukrajinský parlament schválil zákon omezující nezávislost protikorupčních úřadů

Hlasování v ukrajinském parlamentu se uskutečnilo den poté, co pracovníci ukrajinské tajné služby SBU provedli více než 80 prohlídek na různých místech Ukrajiny s cílem rozkrýt možný ruský vliv v NABU. Podle médií je několik detektivů protikorupční agentury podezřelých z vlastizrady, ilegálního obchodu s Ruskem a korupčních aktivit ve prospěch oligarchů.

Zákon předpokládá, že protikorupční agentura NABU a Speciální protikorupční prokuratura (SAP) budou podle deníku Ukrajinska pravda napříště podléhat generálnímu prokurátorovi. Dosud šlo o nezávislé úřady. Generální prokurátor Ruslan Kravčenko byl do úřadu jmenován v červnu a podle serveru Kyiv Independent je považován za loajální osobu prezidenta Volodymyra Zelenského.

Podle protikorupční organizace Transparency International prohlídky ukazují, že ukrajinské úřady vyvíjejí „masivní tlak“ na ukrajinské bojovníky proti korupci.

Ředitel NABU Semen Kryvonos a šéf SAP Oleksandr Klymenko ve společném prohlášení podle stanice Suspilne vyzvali prezidenta Zelenského, aby zákon vetoval. Kryvonos vyzval k reakci také mezinárodní partnery Ukrajiny, kteří se podle něj při kontrole využívání pomoci Ukrajině spoléhají právě na jeho agenturu.

Mluvčí Evropské komise vyjádřil znepokojení

Mluvčí Evropské komise Guillaume Mercier vyjádřil v souvislosti se zákonem znepokojení. „Tyto instituce mají zásadní význam pro ukrajinský reformní program a musejí fungovat nezávisle, aby bojovaly proti korupci a udržely si důvěru veřejnosti,“ citoval jej list Ukrajinska pravda.

Protikorupční aktivisté vyjadřují znepokojení poté, co byl na začátku července obviněn z podvodu a vyhýbání se vojenské službě jeden z jejich předních představitelů Vitalij Šabunin. On i jeho spojenci tato obvinění označují za politicky motivovanou odvetu ze strany prezidentské kanceláře za to, že upozorňovali na korupci ve státní správě. Šabunin v pondělí kritizoval razie v NABU a už dříve obvinil prezidenta Zelenského, že pod záminkou války podniká „kroky směrem ke zkorumpovanému autoritářství“. Zelenského kancelář tato tvrzení odmítá a popírá jakýkoli politický vliv na aktuální trestní řízení.

Vznik NABU v roce 2015 byl jedním z výdobytků proevropské revoluce na Majdanu, která o rok dříve svrhla proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Úkolem agentury je vyšetřování korupce, která tuto východoevropskou zemi dlouhodobě sužuje. Připravuje rovněž trestní stíhání.