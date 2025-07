EU hrozí snížit financování Ukrajiny kvůli změnám NABU, píše ukrajinský server

Evropská unie varovala ukrajinské představitele, že zastaví část své finanční pomoci, pokud ukrajinský parlament neschválí zákon, který by zaručil nezávislost Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU), píše server Ukrajinska pravda s odkazem na své zdroje. Opatření by se týkalo pomoci, kterou Kyjev dostává z výnosů zmrazeného ruského majetku. Ukrajinský parlament má o zákonu hlasovat ve čtvrtek.

Generálního prokurátora totiž do funkce jmenuje prezident a nominaci schvaluje parlament. Ukrajinská vláda zareagovala na kritiku ze zahraničí i na domácí protesty předložením nové úpravy, která by měla NABU vrátit větší míru nezávislosti.

Ukrajinská vláda čelí kritice za zákon, který podřizoval NABU generální prokuratuře, čímž by se podle kritiků snížila nezávislost úřadu. Krok vyvolal i protesty v ulicích Kyjeva i dalších ukrajinských měst a také kritiku ze strany Evropské komise i představitelů členských zemí EU.

Podle zdroje z Evropské unie Brusel poslal do Kyjeva varování, že neschválení zákona by vedlo k pozastavení unijní pomoci prostřednictvím programu, který je financován z výnosů zmrazeného ruského majetku. „Jednoduše bychom to zastavili,“ uvedl zdroj.

V rámci tohoto programu má Ukrajina celkem dostat od EU přes 18 miliard eur (450 miliard korun), část peněz Kyjev už obdržel. Pozastavení pomoci by se týkalo i programů Evropské investiční banky. Peníze od Evropské unie pomáhají Ukrajině udržet v chodu stát a jeho základní služby v době, kdy země čelí ruské agresi.