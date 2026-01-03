Evropě chybí vůle spojit se proti Rusku, zaznělo v Událostech, komentářích

Hosté Událostí, komentářů debatovali o ruské invazi na Ukrajinu, bezpečnostních zárukách, mírových jednáních a roli Evropy. Diskuse se účastnili europoslanec a místopředseda STAN Jan Farský, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Denis Doksanský (ANO), europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra a místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Podle Vondry je klíčové, aby se mír opíral o seriózní bezpečnostní garance a nebyla to jen krátká přestávka mezi ruskými útoky na Ukrajinu. „Evropa není slabá, ale je fragmentovaná. (...) V Evropě chybí vůle spojit svou sílu vůči Rusku,“ myslí si Farský. Diskuze se také týkala novoročního projevu předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD). „S formou některých výroků Okamury nesouhlasím, ale jsou to fakta,“ sdělil Doksanský. Vondráček míní, že zahraniční politiku určuje premiér a ministr zahraničí, proto Okamura mluvil spíše za sebe a ne za vládu. Moderovala Tereza Řezníčková.
V druhé části pořadu o rusko-ukrajinském konfliktu diskutovali ukrajinista David Svoboda, bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a bezpečnostní expert Vlastislav Bříza. Hosté se neshodli, zda je realistické, že by v bezpečnostních zárukách měla figurovat garance vojenské pomoci dalších států Ukrajině v případě porušení míru ze strany Ruska. Ukrajinista Svoboda očekává možné zvolnění konfliktu v důsledku vysychání ruských finančních toků kvůli sankcím. „Jakýkoliv ústupek Rusko bere jako slabost. Pokud Západ nevytvoří ekonomický a vojenský tlak, tak Rusové nebudou nuceni uzavřít čestnou formu míru,“ míní Bříza. Podle Cyrila Svobody všechno stojí a padá na roli USA v mírových jednáních a Evropa se musí s USA spojit.
