Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš dostal nominace na ministry od hnutí SPD a Motoristů. V úterý si je s koaličními partnery formálně potvrdí a tento týden je osobně přinese prezidentu Petru Pavlovi. Babiš to řekl ČTK, CNN Prima News a televizi Nova po schůzce s polským prezidentem Karolem Nawrockým v Praze.
S hlavou státu už má Babiš domluvený termín schůzky, prozradit ho ale nechtěl.
ANO, SPD a Motoristé se již dříve dohodli na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít šestnáct členů. V kabinetu má mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. ANO bude mít kromě premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti.
Odborníci za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.