Nominace do vlády schválí koalice ANO, SPD a Motoristů v úterý, řekl Havlíček


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
61 minut
OVM: Sestavování nové vlády a problematika střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše (1. část)
Zdroj: ČT24

Ministerské nominace schválí koaliční rada vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v úterý, řekl v Otázkách Václava Moravce místopředseda ANO Karel Havlíček. Pokud jde o nominaci Filipa Turka (Motoristé) do křesla šéfdiplomata, je rozhodnutí na Motoristech, shodli se Havlíček a šéf poslanců SPD Radim Fiala. Podle europoslance Jana Farského (STAN) se debatou o nominacích přeskakuje první krok, a to vyřešení možného střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Hosté řešili také záměr vznikající koalice zmrazit platy politiků od 1. ledna 2026.

Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval rasistické či homofobní příspěvky a četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prověří všechny okolnosti. Prezident Petr Pavel před měsícem řekl, že pokud jsou výroky autentické, neměl by být Turek ve vládě.

Během oslav 17. listopadu na Národní třídě pak Turek podle videa na sociální síti X jednomu z účastníků oslav, který ho kritizoval, řekl: „abych ti nezahajloval do ksichtu“. Následně bývalý europoslanec sdělil, že Sametová revoluce byla „řízená věc Gorbačovem a KGB“.

Havlíček připustil, že první zmíněné Turkovo vyjádření bylo chybné. Dle něj měl Turek zachovat klid a zůstat nad věcí. „Člověk musí zachovat určité dekórum,“ dodal. Nicméně, ačkoli by rozhodně neřekl, že události 17. listopadu 1989 byly „řízená věc“, podle Havlíčka lze o příčinách diskutovat v kontextu celospolečenského dění v celé východní Evropě.

Muž, který ofotil Turkovy příspěvky, je ochotný dosvědčit jejich autenticitu policii
Čestný prezident Motoristů Filip Turek

Jak velký problém by mohly Turkovy výroky ze sociálních sítí znamenat pro českou diplomacii, nedokáže Havlíček posoudit. Dodal, že mu více vadí věci, které Turek říkal v minulosti. „To se jen těžko vysvětluje,“ míní místopředseda ANO.

Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) Turkovy výroky z Národní třídy kritizoval jako „relativizaci“. Turkova slova podle něj lidé, kteří byli na Národní třídě v listopadu 1989, vnímají jako „plivnutí do tváře“.

Důležitá je shoda koaličních stran, říká Havlíček

Havlíček však odmítl přímo komentovat, zda by sám Turkovo jméno prezidentovi navrhl. „Nesl bych na Hrad takový seznam, na kterém se shodne koalice. V úterý večer bude koaliční rada, která by měla návrhy definitivně odsouhlasit,“ uvedl. Shodu podle něj musí najít celá koaliční rada. Pokud by se dohodla na Turkovi, pak by takový výsledek ctil.

Babiš nevyloučil změny v návrzích koaličních partnerů na post ministrů
Filip Turek (Motoristé), Andrej Babiš (ANO) a Petr Macinka (Motoristé)

SPD, která odeslala své nominace předsedovi ANO Andreji Babišovi v pátek, Motoristům do jejich nominace mluvit nebude, řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Řekli jsme si, že nebudeme kádrovat lidi, které navrhne jiná strana. Teď jsme v první fázi, kdy odpovědnost za to, kdo koho navrhne, je na těch hnutích a stranách,“ uvedl.

Šéf Motoristů Petr Macinka po čtvrteční schůzce s Pavlem odmítl přímo říct, zda strana na Turkovi trvá. Odkázal na svá předchozí vyjádření, ve kterých se Turka zastával. Například před měsícem řekl, že nevidí důvod, aby za něj hledal náhradu. Čestný prezident strany je podle něj mimořádně schopný politik a kompetentní člověk.

Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích
Předseda Motoristů Petr Macinka a prezident Petr Pavel

Ústava podle Kupky nedává prezidentovi možnost odmítnout jmenování navrženého ministra. „Ale pokud by se to stalo, bude to špatná zpráva pro Česko,“ komentoval možný nástup Turka do čela diplomacie.

Prvním krokem je řešení střetu zájmů Babiše, míní Farský

Podle Farského se diskusí o Turkovi přeskakuje předchozí krok, tedy jmenování premiéra. „Zatím Babiš nevysvětlil, jak vyřeší střet zájmů, který je obrovský. Dokud to nebude mít vyřešené, těžko tam (na Hrad) může jít s nějakým seznamem,“ řekl. Dokud nevyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert, půjde jen o papír se jmény, dodal Farský.

Ústavní soud podle Farského jasně stanovil, že prezident musí být předem informován, jak bude střet zájmů odstraněn. „To jsme zatím veřejně neslyšeli,“ řekl a dodal, že právě tím šéf hnutí ANO blokuje vznik nové vlády.

Babiš odmítá nevratné kroky ve věci střetu zájmů, dokud nebude jisté jeho jmenování
Šéf ANO Andrej Babiš

Končící vláda tak chtěla svoláním mimořádné schůzce Poslanecké sněmovny na čtvrtek vytvořit prostor, kde by mohl Babiš veřejně sdělil, jak možný střet zájmů vyřeší, popsal Kupka. „Kde jinde než na půdě Poslanecké sněmovny?“ dodal.

Podle Havlíčka ale Babiš s konkrétním řešením na této schůzi nevystoupí. Babiš musí nejdříve „vyjasnit scénář“ s prezidentem Pavlem. „Myslím, že to je férově odehrané,“ doplnil.

Fiala uvedl, že SPD se teprve rozhodne, zda zařazení bodu o střetu zájmů do programu podpoří. Současně připomněl, že střet vzniká až jmenováním a premiér má na jeho vyřešení třicet dní.

33 minut
Otázky Václava Moravce (2. část)
Zdroj: ČT24

Nová vláda chce zmrazit platy politiků

Hosté se v debatě věnovali také tématu zmrazení platů politiků. Zástupci vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů se totiž minulý týden shodli, že chtějí platy politiků zmrazit na letošní úrovni od 1. ledna 2026. Návrh chtějí v Poslanecké sněmovně projednat v rámci zrychleného režimu.

Končící ministr Kupka krok označil za nesystémový a „populistický“. Upozornil, že zmražením platů vzniká dlouhodobý problém, protože platy je potřeba v určitý moment také odmrazit „a pak se točíme pořád dokola“. Podle něj je potřeba dojít k trvalé dohodě nad automatickým valorizačním mechanismem, ke kterému se už nebude vracet politickými zásahy.

ANO, SPD a Motoristé podepsali návrh na zmrazení platů politiků
Tomio Okamura (SPD), Karel Havlíček, Alena Schillerová a Andrej Babiš (všichni ANO)

Fiala sdělil, že očekával, že končící vláda připraví nový systém tak, aby politici nemohli rozhodovat o vlastních platech. Zopakoval, že SPD se staví proti kumulaci funkcí, které je podle Fialy dalším problémem, který s platy politiků souvisí. Havlíček uvedl, že nová koalice bude na vytvoření valorizačního schématu pracovat.

Farský je nespokojený s tím, že se debata o platech politiků opakuje každý rok. „Máme měsíc a půl po volbách a místo vize nové vlády řešíme hajlování Filipa Turka, střet zájmů Andreje Babiše a teď zmrazování platů,“ uvedl. Zároveň dodal, že by bylo namístě se například bavit o náhradách, které politici dostávají a zda jsou skutečně vyčísleny správně.

Rychlejší daňové odpisy pro firmy

Část diskuse se věnovala také problematice vysokých cen energií a dopadů na české podniky. Havlíček uvedl, že koalice zvažuje zavedení rychlejších daňových odpisů, které by firmám pomohly kompenzovat zvýšené energetické náklady. Podle něj by mohly začít platit nejdříve v roce 2027, shoda se ale musí najít na koaliční radě.

Rychlejší odpisy by podle Havlíčka pomohly tuzemským firmám zůstat konkurenceschopnými na evropském trhu. Německá vláda totiž představila plán na zavedení takzvané průmyslové ceny elektřiny, která má od ledna 2026 snížit náklady na energie pro energeticky náročné podniky.

Rychlejší odpisy by podle Havlíčka fungovaly také jako nepřímá daňová pobídka. Časový horizont, kdy by si podniky mohly odepisovat daně, by se mohl snížit i zhruba o polovinu, na konkrétních krocích se je ale podle místopředsedy ANO nejdříve nutné domluvit v koalici. 

Německé hospodářství slábne, ministryně volá po reformách
Německá ministryně hospodářství Katherina Reicheová při srpnové návštěvě firmy Siemens Energy

Podle místopředsedy SPD Radima Fialy Česko nemá peníze na to podporovat české podniky podobně jako Německo. Jedinou cestou, jak jím proto ulehčit od drahých energií, je přímo regulovat cenu elektřiny vyrobené v ČR.

Výběr redakce

Zástupci Ukrajiny, evropských zemí a USA jednají v Ženevě o americko-ruském plánu

Zástupci Ukrajiny, evropských zemí a USA jednají v Ženevě o americko-ruském plánu

08:22Aktualizovánopřed 23 mminutami
Padesátce unesených žáků nigerijské školy se podařilo uprchnout

Padesátce unesených žáků nigerijské školy se podařilo uprchnout

před 52 mminutami
Nominace do vlády schválí koalice ANO, SPD a Motoristů v úterý, řekl Havlíček

Nominace do vlády schválí koalice ANO, SPD a Motoristů v úterý, řekl Havlíček

před 1 hhodinou
Na Šumavě bylo k ránu minus 25 stupňů. V části republiky hrozí od pondělního večera ledovka

Na Šumavě bylo k ránu minus 25 stupňů. V části republiky hrozí od pondělního večera ledovka

před 2 hhodinami
Halu ve Vysokém Mýtě bylo nutné po požáru zdemolovat

Halu ve Vysokém Mýtě bylo nutné po požáru zdemolovat

před 5 hhodinami
Po ruském útoku na Dnipro je zraněno nejméně patnáct lidí

Po ruském útoku na Dnipro je zraněno nejméně patnáct lidí

před 7 hhodinami
Provoz letiště v Eindhovenu přerušily drony

Provoz letiště v Eindhovenu přerušily drony

před 7 hhodinami
Zvýšila se těžba dřeva, v Česku se více zpracovává

Zvýšila se těžba dřeva, v Česku se více zpracovává

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Nominace do vlády schválí koalice ANO, SPD a Motoristů v úterý, řekl Havlíček

Ministerské nominace schválí koaliční rada vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v úterý, řekl v Otázkách Václava Moravce místopředseda ANO Karel Havlíček. Pokud jde o nominaci Filipa Turka (Motoristé) do křesla šéfdiplomata, je rozhodnutí na Motoristech, shodli se Havlíček a šéf poslanců SPD Radim Fiala. Podle europoslance Jana Farského (STAN) se debatou o nominacích přeskakuje první krok, a to vyřešení možného střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Hosté řešili také záměr vznikající koalice zmrazit platy politiků od 1. ledna 2026.
před 1 hhodinou

Halu ve Vysokém Mýtě bylo nutné po požáru zdemolovat

Ve Vysokém Mýtě vyšetřovatelé pokračují ve zjišťování příčin rozsáhlého požáru průmyslové haly společnosti P-Systems. Halu bylo nutné zbourat a rozebrat, řekl operační důstojník hasičů. Pro firmu P-Systems byl závod klíčový, hledá náhradní řešení.
před 5 hhodinami

Zvýšila se těžba dřeva, v Česku se více zpracovává

V letošním roce se těží více dřeva než před kůrovcovou kalamitou. Zvýšil se také zájem o jeho zpracování v tuzemsku, hlavně pro stavebnictví. Před pěti lety končila v zahraničí až polovina poražených stromů, loni už to byl jen zhruba každý pátý. Nejvíc porostů, kde se aktuálně stromy kácí, je v Jihočeském kraji.
před 8 hhodinami

Dětská kriminalita roste. Motoristé a SPD chtějí snížit trestní odpovědnost

Trestní odpovědnost by se mohla posunout ze současných patnácti na čtrnáct let. Změnu podporují Motoristé i SPD. Jejich koaliční partner, hnutí ANO, debatu o tomto kroku připouští. Podle nejvyšší státní zástupkyně je diskuse namístě i kvůli rostoucímu počtu násilných činů páchaných dětmi. Naopak zástupci odcházející vlády jsou proti.
před 9 hhodinami

Mimotělní oběh zachránil v Česku už sto dětí

ECMO, tedy mimotělní oběh, dočasně nahrazuje funkci srdce i plic. Tento přístroj pomohl u nás v posledních patnácti letech přežít stovce dětí, jedním z nich je Jakub, kterému budou v březnu 2026 tři roky. Jeho matka Klára Brichtová ho musela porodit císařským řezem, protože si lokl plodové vody a začaly mu selhávat plíce a poté i srdce. ECMO mu tehdy úspěšně pomohl s bojem o život. Nejde však o jednoduchou proceduru.
před 9 hhodinami

Ozbrojené síly rozšiřují aktivní zálohy, zájemce mají motivovat také drony

Armáda České republiky (AČR) buduje nové prapory územní obrany, reaguje tak na bezpečnostní situaci a nové úkoly v NATO. Prapory vznikly v krajích z pěších rot aktivní zálohy a budou chránit území a kritickou infrastrukturu. AČR proto pořádá cvičení. Jedno z nich, nazvané Hradba, právě skončilo.
před 10 hhodinami

Před osmdesáti lety přišlo Československo o Podkarpatskou Rus

Přesně před osmi dekádami ztratilo tehdejší Československo dvanáct tisíc kilometrů čtverečních území a na šest set tisíc obyvatel, když si Podkarpatskou Rus převzal Sovětský svaz. Stalo se tak po jeho hrubém nátlaku.
před 19 hhodinami

Lidovci navrhli změnit rozdělování peněz krajům, vycházejí z návrhu asociace

Strany končící vlády chtějí ve sněmovně znovu otevřít otázku dělení daňových výnosů mezi kraji. Lidovci už příslušnou novelu předložili, vychází z návrhu Asociace krajů. Plánují to i Starostové. Současným systémem se zabývá také Ústavní soud. Vzorec totiž napadla skupina senátorů, podle kterých některé regiony znevýhodňuje.
před 19 hhodinami
Načítání...