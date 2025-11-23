Nominace do vlády schválí koalice ANO, SPD a Motoristů v úterý, řekl Havlíček

Ministerské nominace schválí koaliční rada vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v úterý, řekl v Otázkách Václava Moravce místopředseda ANO Karel Havlíček. Pokud jde o nominaci Filipa Turka (Motoristé) do křesla šéfdiplomata, je rozhodnutí na Motoristech, shodli se Havlíček a šéf poslanců SPD Radim Fiala. Podle europoslance Jana Farského (STAN) se debatou o nominacích přeskakuje první krok, a to vyřešení možného střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Hosté řešili také záměr vznikající koalice zmrazit platy politiků od 1. ledna 2026.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval rasistické či homofobní příspěvky a četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prověří všechny okolnosti. Prezident Petr Pavel před měsícem řekl, že pokud jsou výroky autentické, neměl by být Turek ve vládě.
Během oslav 17. listopadu na Národní třídě pak Turek podle videa na sociální síti X jednomu z účastníků oslav, který ho kritizoval, řekl: „abych ti nezahajloval do ksichtu“. Následně bývalý europoslanec sdělil, že Sametová revoluce byla „řízená věc Gorbačovem a KGB“.
Havlíček připustil, že první zmíněné Turkovo vyjádření bylo chybné. Dle něj měl Turek zachovat klid a zůstat nad věcí. „Člověk musí zachovat určité dekórum,“ dodal. Nicméně, ačkoli by rozhodně neřekl, že události 17. listopadu 1989 byly „řízená věc“, podle Havlíčka lze o příčinách diskutovat v kontextu celospolečenského dění v celé východní Evropě.
Jak velký problém by mohly Turkovy výroky ze sociálních sítí znamenat pro českou diplomacii, nedokáže Havlíček posoudit. Dodal, že mu více vadí věci, které Turek říkal v minulosti. „To se jen těžko vysvětluje,“ míní místopředseda ANO.
Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) Turkovy výroky z Národní třídy kritizoval jako „relativizaci“. Turkova slova podle něj lidé, kteří byli na Národní třídě v listopadu 1989, vnímají jako „plivnutí do tváře“.
Důležitá je shoda koaličních stran, říká Havlíček
Havlíček však odmítl přímo komentovat, zda by sám Turkovo jméno prezidentovi navrhl. „Nesl bych na Hrad takový seznam, na kterém se shodne koalice. V úterý večer bude koaliční rada, která by měla návrhy definitivně odsouhlasit,“ uvedl. Shodu podle něj musí najít celá koaliční rada. Pokud by se dohodla na Turkovi, pak by takový výsledek ctil.
SPD, která odeslala své nominace předsedovi ANO Andreji Babišovi v pátek, Motoristům do jejich nominace mluvit nebude, řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Řekli jsme si, že nebudeme kádrovat lidi, které navrhne jiná strana. Teď jsme v první fázi, kdy odpovědnost za to, kdo koho navrhne, je na těch hnutích a stranách,“ uvedl.
Šéf Motoristů Petr Macinka po čtvrteční schůzce s Pavlem odmítl přímo říct, zda strana na Turkovi trvá. Odkázal na svá předchozí vyjádření, ve kterých se Turka zastával. Například před měsícem řekl, že nevidí důvod, aby za něj hledal náhradu. Čestný prezident strany je podle něj mimořádně schopný politik a kompetentní člověk.
Ústava podle Kupky nedává prezidentovi možnost odmítnout jmenování navrženého ministra. „Ale pokud by se to stalo, bude to špatná zpráva pro Česko,“ komentoval možný nástup Turka do čela diplomacie.
Prvním krokem je řešení střetu zájmů Babiše, míní Farský
Podle Farského se diskusí o Turkovi přeskakuje předchozí krok, tedy jmenování premiéra. „Zatím Babiš nevysvětlil, jak vyřeší střet zájmů, který je obrovský. Dokud to nebude mít vyřešené, těžko tam (na Hrad) může jít s nějakým seznamem,“ řekl. Dokud nevyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert, půjde jen o papír se jmény, dodal Farský.
Ústavní soud podle Farského jasně stanovil, že prezident musí být předem informován, jak bude střet zájmů odstraněn. „To jsme zatím veřejně neslyšeli,“ řekl a dodal, že právě tím šéf hnutí ANO blokuje vznik nové vlády.
Končící vláda tak chtěla svoláním mimořádné schůzce Poslanecké sněmovny na čtvrtek vytvořit prostor, kde by mohl Babiš veřejně sdělil, jak možný střet zájmů vyřeší, popsal Kupka. „Kde jinde než na půdě Poslanecké sněmovny?“ dodal.
Podle Havlíčka ale Babiš s konkrétním řešením na této schůzi nevystoupí. Babiš musí nejdříve „vyjasnit scénář“ s prezidentem Pavlem. „Myslím, že to je férově odehrané,“ doplnil.
Fiala uvedl, že SPD se teprve rozhodne, zda zařazení bodu o střetu zájmů do programu podpoří. Současně připomněl, že střet vzniká až jmenováním a premiér má na jeho vyřešení třicet dní.
Nová vláda chce zmrazit platy politiků
Hosté se v debatě věnovali také tématu zmrazení platů politiků. Zástupci vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů se totiž minulý týden shodli, že chtějí platy politiků zmrazit na letošní úrovni od 1. ledna 2026. Návrh chtějí v Poslanecké sněmovně projednat v rámci zrychleného režimu.
Končící ministr Kupka krok označil za nesystémový a „populistický“. Upozornil, že zmražením platů vzniká dlouhodobý problém, protože platy je potřeba v určitý moment také odmrazit „a pak se točíme pořád dokola“. Podle něj je potřeba dojít k trvalé dohodě nad automatickým valorizačním mechanismem, ke kterému se už nebude vracet politickými zásahy.
Fiala sdělil, že očekával, že končící vláda připraví nový systém tak, aby politici nemohli rozhodovat o vlastních platech. Zopakoval, že SPD se staví proti kumulaci funkcí, které je podle Fialy dalším problémem, který s platy politiků souvisí. Havlíček uvedl, že nová koalice bude na vytvoření valorizačního schématu pracovat.
Farský je nespokojený s tím, že se debata o platech politiků opakuje každý rok. „Máme měsíc a půl po volbách a místo vize nové vlády řešíme hajlování Filipa Turka, střet zájmů Andreje Babiše a teď zmrazování platů,“ uvedl. Zároveň dodal, že by bylo namístě se například bavit o náhradách, které politici dostávají a zda jsou skutečně vyčísleny správně.
Rychlejší daňové odpisy pro firmy
Část diskuse se věnovala také problematice vysokých cen energií a dopadů na české podniky. Havlíček uvedl, že koalice zvažuje zavedení rychlejších daňových odpisů, které by firmám pomohly kompenzovat zvýšené energetické náklady. Podle něj by mohly začít platit nejdříve v roce 2027, shoda se ale musí najít na koaliční radě.
Rychlejší odpisy by podle Havlíčka pomohly tuzemským firmám zůstat konkurenceschopnými na evropském trhu. Německá vláda totiž představila plán na zavedení takzvané průmyslové ceny elektřiny, která má od ledna 2026 snížit náklady na energie pro energeticky náročné podniky.
Rychlejší odpisy by podle Havlíčka fungovaly také jako nepřímá daňová pobídka. Časový horizont, kdy by si podniky mohly odepisovat daně, by se mohl snížit i zhruba o polovinu, na konkrétních krocích se je ale podle místopředsedy ANO nejdříve nutné domluvit v koalici.
Podle místopředsedy SPD Radima Fialy Česko nemá peníze na to podporovat české podniky podobně jako Německo. Jedinou cestou, jak jím proto ulehčit od drahých energií, je přímo regulovat cenu elektřiny vyrobené v ČR.
