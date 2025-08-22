Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve druhém čtvrtletí snížil proti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta. Vyplývá to z konečných údajů, které v pátek zveřejnil Spolkový statistický úřad. Předběžná data zveřejněná na konci července počítala s poklesem o 0,1 procenta. Horší konečná data souvisejí podle statistiků především se špatným vývojem v průmyslové výrobě. Ministryně hospodářství Katherina Reicheová volá po reformách.
Německé hospodářství slábne, ministryně volá po reformách
Ve srovnání s druhým čtvrtletím loňského roku ekonomika podle cenově očištěných údajů klesla o 0,2 procenta, podle cenově a kalendářně očištěných údajů ale o 0,2 procenta vzrostla. Nově dostupná data ukazují, že se v červnu proti původním předpokladům hůře vyvíjela situace především ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví, uvedli statistici.
Pokles HDP v letošním druhém čtvrtletí je silnější, než se původně čekalo. V prvním čtvrtletí německé hospodářství ještě vykazovalo růst – podle cenově, sezonně a kalendářně očištěných dat o 0,3 procenta. Růst v prvním čtvrtletí ekonomové spojují především se snahami amerických zákazníků předzásobit se před očekávaným zavedením cel.
Ministryně volá po „odvážných“ reformách
Německá ministryně hospodářství Katherina Reicheová v reakci na zveřejněná data uvedla, že dokazují, jak nutné je přistoupit k „dalekosáhlým a odvážným strukturálním reformám“. Jako příklad zmínila flexibilnější pracovní dobu, snížení nemzdových nákladů práce a snížení cen energií. Snížit by se podle ní měla také daňová zátěž firem. Oživení německého hospodářství je jedním z hlavních cílů nové německé vlády kancléře Friedricha Merze.
„Že bychom byli svědky nějakého podstatného oživení před rokem 2026, se zdá být stále méně pravděpodobné,“ uvedl analytik společnosti ING Carsten Brzeski. Ekonom Commerzbank Ralph Solveen uvedl, že v nadcházejících čtvrtletích lze počítat s oživením hospodářství. „Růst ale bude pravděpodobně jen mírný kvůli strukturálním problémům německého hospodářství a výrazně vyšším americkým clům,“ dodal.
V minulých dvou letech hospodářství klesalo
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. Podle posledního výhledu předních ekonomických institutů letos vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta.
V těchto prognózách ale ještě nejsou zahrnuty dopady obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která zavádí patnáctiprocentní cla na dovoz z EU do USA. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Německa.
Mezinárodní měnový fond nevidí vývoj německého hospodářství příliš nadějně a mezi vyspělými ekonomikami ho ve své červencové prognóze řadí – pro roky 2025 a 2026 – k těm nejméně rostoucím.
Země více dováží, hlavně z Číny
Německý statistický úřad ve středu uvedl, že přebytek obchodní bilance Německa se v první polovině letošního roku roku meziročně snížil o 22,2 procenta na 104 miliard eur (2,5 bilionu korun). Vývoz zůstal téměř beze změny. Výraznější pokles je patrný zejména u dodávek německých automobilů, automobilových dílů a strojů. Země ale více dováží, hlavně z Číny.
Podle statistiků nastal také výrazný pokles vývozu do USA, a to o 3,9 procenta. Spojené státy však zůstávají s hodnotou zboží 77,6 miliardy eur nejdůležitějším odběratelem německých produktů. Německo naopak více vyvezlo především do dalších zemí Evropské unie.