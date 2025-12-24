Cena zlata znovu pokořila rekord


Cena zlata ve středu poprvé překročila 4500 dolarů (92 600 korun) za troyskou unci (31,1 gramu), na rekordu je i cena stříbra a platiny. Poptávku po drahých kovech zvyšuje podle analytiků zejména očekávané další snižování základních úrokových sazeb ve Spojených státech.

Krátce před 14:00 středoevropského času se zlato k okamžitému dodání prodávalo zhruba za 4494 dolarů za unci, předtím se dostalo až na 4525,19 dolaru za unci, uvedla agentura Reuters. Cena termínového kontraktu na zlato s dodáním v únoru se pohybovala mírně nad 4523 dolarů za unci.

Cena stříbra se ve stejnou dobu pohybovala kolem 72,30 dolaru za unci, předtím se dostala na rekordních 72,70 dolaru. Platina se prodávala přibližně za 2312 dolarů, na rekordu 2377,50 dolaru za unci byla o několik hodin dříve. Cena palladia naopak vykazovala mírný pokles a pohybovala se mírně nad 1830 dolarů za unci, krátce předtím byla na maximu za tři roky.

Cenu zlata podporuje absence jakýchkoli faktorů, které by nahrávaly poklesu trhu, pokračující nákupy ze strany centrálních bank i pokles kurzu dolaru, poznamenal analytik společností City Index a Forex.com Fawad Razaqzada.

„Zvyšují se i ceny základních kovů, jako je měď. To poskytuje podporu celému komoditnímu komplexu, pokud jde o kovy,“ řekl Razaqzada.

Cena zlata se od začátku roku zvýšila o více než sedmdesát procent, což je u tohoto kovu největší roční zhodnocení od roku 1979. Investoři mají zájem o aktiva, která považují za bezpečná v dobách zvýšené politické a ekonomické nejistoty. Atraktivitu zlata, které na rozdíl od jiných aktiv nenese žádný úrok, zvyšuje i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude v příštím roce pokračovat ve snižování sazeb.

