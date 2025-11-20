Macinka dorazil na Hrad jednat s prezidentem

Předseda Motoristů Petr Macinka dorazil na Pražský hrad, kde bude jednat s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem rozhovoru by mohli být kandidáti na ministry vznikající vlády. Motoristé trvají na Filipovi Turkovi jako příštím ministru zahraničí. Pavel ho ale podle zdrojů Deníku N jmenovat odmítá kvůli jeho kontroverzním výrokům.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku rasistické či homofobní příspěvky a četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Policie kvůli výrokům nového poslance zahájila úkony trestního řízení pro podezření z několika trestných činů. Politik se za kritizované příspěvky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Deník N si za článkem stojí.
„Z dřívějších vyjádření prezidenta Pavla se dá usuzovat, že nechce jmenovat Turka do čela české diplomacie,“ poznamenal redaktor ČT Filip Šusta, který připomněl, že hlava státu se po zveřejnění údajných příspěvků nově zvoleného poslance nechala slyšet, že pokud by se ukázala jejich autentičnost, znamenalo by to velký problém. „Zároveň ve středu Deník N přišel s informacemi, které má ze tří zdrojů z Pražského hradu, podle nichž je Pavel připraven nejmenovat Turka do čela české diplomacie, a podle Deníku N už o tomto prezident informoval (možného budoucího premiéra a předsedu ANO) Andreje Babiše,“ doplnil Šusta.
O Macinkovi, který o schůzku s hlavou státu sám požádal, se hovoří jako o možném ministru životního prostředí. Jeho nástup do čela úřadu ale zpochybňuje odborná veřejnost či budoucí opozice, vznikla proti němu i řada otevřených dopisů od ekologů, vědců, studentů a známých osobností.
Mimo možné prosazování zájmů podnikatelů kritizovali Macinku také například za jeho popírání vědeckých poznatků o klimatických změnách.
Babišův střet zájmů
Hrad v úterý oznámil, že Babiš přislíbil minulý týden Pavlovi předložení seznamu navrhovaných ministrů v týdnu po 24. listopadu. Hlava státu předpokládá, že v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty.
Následně Pavel očekává, že Babiš veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Podle Hradu z něj má být zřetelné, že bude v souladu se zákony. Poté je prezident připraven do týdne Babiše jmenovat premiérem. ANO by vytvořilo koalici s SPD a Motoristy.