Macinka dorazil na Hrad jednat s prezidentem


20. 11. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Předseda Motoristů Petr Macinka dorazil na Pražský hrad, kde bude jednat s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem rozhovoru by mohli být kandidáti na ministry vznikající vlády. Motoristé trvají na Filipovi Turkovi jako příštím ministru zahraničí. Pavel ho ale podle zdrojů Deníku N jmenovat odmítá kvůli jeho kontroverzním výrokům.

Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku rasistické či homofobní příspěvky a četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Policie kvůli výrokům nového poslance zahájila úkony trestního řízení pro podezření z několika trestných činů. Politik se za kritizované příspěvky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Deník N si za článkem stojí.

„Z dřívějších vyjádření prezidenta Pavla se dá usuzovat, že nechce jmenovat Turka do čela české diplomacie,“ poznamenal redaktor ČT Filip Šusta, který připomněl, že hlava státu se po zveřejnění údajných příspěvků nově zvoleného poslance nechala slyšet, že pokud by se ukázala jejich autentičnost, znamenalo by to velký problém. „Zároveň ve středu Deník N přišel s informacemi, které má ze tří zdrojů z Pražského hradu, podle nichž je Pavel připraven nejmenovat Turka do čela české diplomacie, a podle Deníku N už o tomto prezident informoval (možného budoucího premiéra a předsedu ANO) Andreje Babiše,“ doplnil Šusta.

Turek ve vyjádření pro ČT údajné rasistické výroky popřel, označil je za manipulace
Filip Turek

O Macinkovi, který o schůzku s hlavou státu sám požádal, se hovoří jako o možném ministru životního prostředí. Jeho nástup do čela úřadu ale zpochybňuje odborná veřejnost či budoucí opozice, vznikla proti němu i řada otevřených dopisů od ekologů, vědců, studentů a známých osobností.

Mimo možné prosazování zájmů podnikatelů kritizovali Macinku také například za jeho popírání vědeckých poznatků o klimatických změnách.

Resort životního prostředí pro Motoristy? Dle ekologů chyba, Macinka obavy odmítá
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Babišův střet zájmů

Hrad v úterý oznámil, že Babiš přislíbil minulý týden Pavlovi předložení seznamu navrhovaných ministrů v týdnu po 24. listopadu. Hlava státu předpokládá, že v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty.

Následně Pavel očekává, že Babiš veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Podle Hradu z něj má být zřetelné, že bude v souladu se zákony. Poté je prezident připraven do týdne Babiše jmenovat premiérem. ANO by vytvořilo koalici s SPD a Motoristy.

Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta
Prezident Petr Pavel 17. listopadu na Národní třídě

Aktuálně z rubriky Domácí

Státní zástupkyně podala obžalobu na čtrnáct žen kvůli kuplířství

Státní zástupkyně podala obžalobu na čtrnáct žen obviněných z vykořisťování prostitutek v Irsku. České televizi to sdělila žalobkyně Jitka Šamanová z Okresního státního zastupitelství v Mělníku. Skupina měla organizovat nábor, dopravu či komunikaci se zákazníky. Hlavním organizátorkám hrozí až jedenáct let vězení, ostatním osm let.
před 53 mminutami

Macinka dorazil na Hrad jednat s prezidentem

Předseda Motoristů Petr Macinka dorazil na Pražský hrad, kde bude jednat s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem rozhovoru by mohli být kandidáti na ministry vznikající vlády. Motoristé trvají na Filipovi Turkovi jako příštím ministru zahraničí. Pavel ho ale podle zdrojů Deníku N jmenovat odmítá kvůli jeho kontroverzním výrokům.
11:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V rozpočtu Plaga vidí „určité nedorazy“. Munzar varuje před zvyšováním deficitu

V navrženém státním rozpočtu je řada děr a není proinvestiční, tvrdí člen rozpočtového výboru sněmovny Robert Plaga (za ANO). Chybí dle něj „některé věci“ pro ministerstvo školství. Poukázal ale také na chybějící prostředky pro dopravní infrastrukturu, celkem prý schází sto miliard korun. Člen téhož výboru Vojtěch Munzar (ODS) namítá, že tato částka v návrhu nechybí. Připomněl, že se rozpočet sestavuje na základě makroekonomických prognóz, zákon rozpočtové odpovědnosti navíc dle něj udává maximální limit strukturálního deficitu. Postup ANO označil za „dělostřeleckou přípravu“, aby prý mohlo „vysokým způsobem zvednout deficity“. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 4 hhodinami

Přijde ochlazení, mrznout má i přes den

Do pátku bude v Česku převážně zataženo, přeháňky budou i sněhové a mrznout může i přes den. V pátek se na východě budou v polohách nad pět set metrů nad mořem místy vytvářet sněhové jazyky. Na víkend se ještě mírně ochladí, nebe se vyjasní a srážek ubyde. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 4 hhodinami

Akce Bubnovačka upozorňuje na týrání dětí

Neotřelým způsobem chce Centrum Locika přitáhnout pozornost k dětem, které zažívají násilí ve vztazích s blízkými. Zorganizovalo proto takzvanou Bubnovačku, do níž se zapojily desítky škol a která získala i záštitu prezidenta Petra Pavla. Organizátoři chtějí podpořit společenskou diskuzi, protože týrané děti jsou často podle Lociky neviditelné. Přitom jen v loňském roce řešili sociální pracovníci 10 155 případů týrání, zneužívání a zanedbávání. Centrum také vydalo knihu Laskavé rodičovství, aby rodičům pomohlo zvládat náročné situace. Tělesné a ponižující tresty jsou už nepřijatelné i podle tuzemského práva. Novela občanského zákoníku nabývá účinnosti 1. ledna 2026. Za její porušení ale nehrozí sankce. Podle odborníků jde spíš o vyjádření postoje společnosti k jakémukoli násilí na dětech.
před 5 hhodinami

Nové i modernizované. Hasiči a policisté získají šest vrtulníků

Hasiči a policisté získají šest vrtulníků Black Hawk určených pro letecké hašení, pátrací akce a evakuace osob. Tři nové a tři modernizované stroje mají sloužit pro letecké hašení, vyhledávání osob nebo jejich evakuaci. Zakázku za téměř pět miliard korun získala společnost Česká letecká servisní, která patří do holdingové firmy Helicopter Alliance.
před 5 hhodinami

Polské úřady varují před cestami do Česka kvůli žloutence typu A

Polské ministerstvo zahraničí doporučilo polským občanům vyhnout se nyní cestám do Česka. Varování vydalo kvůli vysokému počtu případů onemocnění žloutenkou typu A v tuzemsku, informovala ve středu agentura PAP s tím, že pokud se Poláci přesto k cestě do Česka rozhodnou, měli by dodržovat zvýšená hygienická opatření, vyhnout se pití vody z kohoutků i jídlu s neověřeným původem.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Chlapec, kterého při tréninku zasáhl blesk, se setkal se svými zachránci

Patnáctiletý Martin, kterého v létě zasáhl během fotbalového tréninku v Opavě blesk, se vrací do normálního života. Po dvou měsících rehabilitací začal chodit do školy. Co se stalo 1. srpna, si pamatuje jen matně. Blesk tehdy zasáhl osm chlapců i jednoho z trenérů. Elektrický výboj všechny paralyzoval. Martin se ze země ale nezvedl. Život mu zachránila masáž srdce. Do příjezdu záchranářů pomáhalo udržovat krevní oběh mladého fotbalisty několik lidí, s nimiž se před nedávnem přímo na hřišti setkal. Během příštího roku by se Martin chtěl mezi spoluhráče vrátit.
před 16 hhodinami
