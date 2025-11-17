Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta


V případě, že by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu, řekl v pondělí na Národní třídě Radiožurnálu prezident Petr Pavel. V takovém případě by podle něj bylo dobré, aby hnutí jako vítěz voleb nabídlo na post předsedy vlády jiného kandidáta. Pokud by šéf ANO v okamžiku jmenování premiérem vlastnil holding Agrofert, ocitl by se ve střetu zájmů. Na vyřešení by pak měl třicet dní. Babiš se zatím k výroku hlavy státu nevyjádřil.

Babiš ve čtvrtek uvedl, že způsob, jakým vyřeší střet zájmů, oznámí těsně předtím, než ho hlava státu premiérem jmenuje. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová pak v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v ČT řekla, že Babiš při řešení udělá nevratné kroky, Agrofert ale dle ní neprodá.

„Já bych rád věřil tomu, co říkají Alena Schillerová a Andrej Babiš, ale také si myslím, že už bychom měli být poučení a nekupovat zajíce v pytli,“ podotkl prezident v rozhlase. Ke jmenování premiéra je podle něj zapotřebí transparentnost. Upozornil, že Babiše problémy se střetem zájmů provázely už v předchozím premiérském období mezi roky 2017 až 2021. „Já jsem i na základě nálezu Ústavního soudu povinen se Andreje Babiše zeptat, jak tento střet zájmů vyřeší, abychom další čtyři roky neřešili soudní spory,“ zdůraznila hlava státu.

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů
Setkání prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO)

Svoboda bez odpovědnosti nedává smysl, řekl Pavel

Petr Pavel také při příležitosti oslav státního svátku 17. listopadu řekl, že svoboda bez odpovědnosti nedává smysl. Dodal, že ho mrzí, že někteří lidé svobodu slova zaměňují za svobodu urážet, překrucovat a lhát.

Pokládá za důležité, aby politici šli příkladem a nesnažili se společnost rozdělovat. Současná situace v Česku a vše, co se od roku 1989 podařilo, podle prezidenta i přes existující problémy nedává důvod živit mezi lidmi zlobu či nenávist. „To máme za domácí úkol, na kterém bychom měli ještě pracovat,“ uvedl Pavel.

S poukazem na legendární píseň Modlitba pro Martu symbolizující revoluční události před 36 lety uvedl, že za tu dobu bohužel zloba, závist a zášť v české společnosti stále nepominuly.

Česko si od rána připomíná události 17. listopadu
Korzo Národní, které připomíná 36. výročí sametové revoluce

Pavel také už dříve v pražské Knihovně Václava Havla podotkl, že nikdo by neměl druhým předepisovat, jak mají slavit nebo neslavit 17. listopad. „Pokud někdo výročí slavit nechce, je to jeho volba,“ prohlásil. Dodal, že Češi si v tento den připomínají svobodu a demokracii a podle jeho názoru je to svátek pro všechny, kdo v demokracii a svobodě žijí rádi.

Připomenout si události 17. listopadu 1989 dorazila hlava státu na pražskou Národní třídu před krátce 9:30. Lidé při jeho příchodu tleskali, skandovali Děkujem a Ať žije Pavel, zněly ale i nesouhlasné výkřiky. Někdo z davu Pavla v ruštině nabádal, aby řekl, co dělal v roce 1989, a oslovoval ho soudruhu. Zazněla i výzva „Čelem vzad a odchod“ nebo ojedinělé výkřiky „hanba“.

