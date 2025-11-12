Pavel s Babišem projedná program vznikající vlády i střet zájmů

Právě se stalo
12. 11. 2025

Prezident Petr Pavel ve středu na Pražském hradě přijme ve 13:00 předsedu hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše. Jednat budou o návrhu programového prohlášení vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a s Motoristy. Vznikající koalice návrh poslala prezidentovi do datové schránky na konci října. Tématem bude i Babišův střet zájmů.

Pavel se chce informovat o krocích, které Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Hlava státu vnímá jako legitimní žádat po šéfovi ANO, aby i veřejnosti vysvětlil, jakým způsobem k věci přistoupí.

Premiér, jímž se Babiš pravděpodobně stane, totiž nesmí vlastnit firmu, která by čerpala dotace či obchodovala se státem. V případě holdingu Agrofert jde přitom ročně o minimálně stovky milionů korun.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš

Babišovy povinnosti a možnosti

„Andrej Babiš má takové možnosti, že žádná z nich pro něj není ideální. Nejčistější by bylo prodat celý Agrofert, což si moc neumím představit,“ sdělil redaktor Hospodářských novin Ondřej Leinert, podle něhož je druhou variantou zbavit koncern možnosti žádat o národní i evropské dotace.

„Což v zásadě u Agrofertu, který je na nich do značné míry závislý, by bylo pomalu zničení firmy,“ poznamenal Leinert, který zmínil i další možnost, kterou by bylo převedení holdingu do „nějakého slepého fondu“. „A zajistit to tak, aby majitel neměl žádný podíl na tom, jak Agrofert funguje,“ dodal.

Podle ústavního právníka Aleše Gerlocha z Právnické fakulty Univerzity Karlovy teď Babiš ve vztahu ke střetu zájmů žádné povinnosti nemá. „Protože je teď neoficiální pověřenou osobu (skládáním vlády), což není ústavní krok. Pan prezident ho samozřejmě může vyzvat, aby mu to blíže vysvětlil, aby to veřejně vysvětlil a podobně, ale je to výzva, která nemá ústavní ani zákonnou oporu,“ vysvětlil.

Ústava podle Gerlocha výslovně říká, že člen vlády nesmí vykonávat činnosti, které jsou neslučitelné se členstvím v kabinetu. Babiš tak podle něho musí být nejprve členem vlády, aby měl nějaké povinnosti vyplývající ze zákona o střetu zájmů. „Prováděcí zákon pak počítá, že bez zbytečného odkladu nejpozději do třiceti dnů střet zájmů vyřeší,“ dodal ústavní právník.

Otázky kolem návrhu programového prohlášení

Tématem by měl být i návrh programového prohlášení. Prezident po volbách označil za zásadní, aby vláda počítala s pevným zakotvením v Evropské unii, česká politika byla v souladu s mezinárodním právem a kladla důraz na lidskou důstojnost a lidská práva. Za bezpečnostní záruku považuje členství v Severoatlantické alianci (NATO).

Mezi klíčové otázky hlava státu zařadila i zachování a podporu institucí demokratického státu, nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol či nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů.

V úterý v Sokolově Pavel řekl, že mu v navrženém programu chybějí zmínky o mezinárodní a bezpečnostní situaci či o Rusku jako o bezpečnostní hrozbě. Sdělil také, že mu Babiš zatím neposkytl návrh personálního složení nového kabinetu, proto o něm hlava státu nyní neplánuje jednat. Lze očekávat, že Babiš bude chtít s prezidentem probrat návrh rozpočtu na příští rok, který připravila končící vláda Petra Fialy (ODS) a který hnutí ANO opakovaně kritizuje.

