Vláda rozhodla, že znovu předloží rozpočet


Vláda v demisi na středečním jednání rozhodla mimo jiné o tom, že vyhoví požadavku vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů a nově zvolené sněmovně pošle návrh státního rozpočtu na příští rok.

Dosluhující kabinet poslal návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun bývalé sněmovně, nově zvolení poslanci se k němu ale vrátit nemohli. Koalice ANO, SPD a Motoristů se chce držet navrhovaného schodku a úpravy dělat v jednotlivých kapitolách. Podle plánu vznikající koalice by měla upravený rozpočet dolní komora schválit 17. prosince, aby se Česko začátkem roku 2026 vyhnulo rozpočtovému provizoriu.

Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ANO) žádal garanci, že rozpočet bude dál počítat se 49 miliardami korun, které jsou určené na výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu a půjčku na stavbu nových jaderných bloků elektrárny Dukovany.

Haas vytýká ANO změny názorů na návrh rozpočtu. Juchelka nechce provizorium
Aleš Juchelka (ANO) a Karel Haas (ODS)

ANO rozpočet kritizuje, podle Fialy chce odvrátit pozornost

Zástupci vznikající vlády požadavek naopak odmítali a návrh rozpočtu kritizují. Podle hnutí ANO v kapitole dopravy chybí 38 miliard korun, v kapitole školství pět až sedm miliard korun a v kapitole zemědělství sedm miliard nutných na kofinancování evropských peněz.

Za nejhorší ANO považuje chybějících 32 miliard korun na mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí. Mezi nimi například 6,9 miliardy korun na důchody, pět miliard na nemocenské dávky či 3,1 miliardy na podporu v nezaměstnanosti. ANO se přitom podle místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové nevzdává ambicí dát rozpočet do konce roku do pořádku.

V rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí dvě miliardy, řekl Havlíček
Události: Debaty o rozpočtu

Stanjura dříve řekl, že navržené příjmy i výdaje jsou realistické. Proti kritice se před středečním jednáním ohradili i další ministři. Například končící šéf resortu průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) rozpočet považuje za realistický. Ministr práce a sociálních věcí v demisi Marian Jurečka (KDU-ČSL) označil za nesmysl výroky o chybějících miliardách v resortu práce.

Podle úterního vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) se ANO debatou o rozpočtu snaží odvádět pozornost od toho, že předseda ANO Andrej Babiš dosud nevyřešil svůj střet zájmů.

K předložení návrhu v úterý opětovně vyzval vládu v demisi i prezident Petr Pavel. „Ať jsou problémy v návrhu rozpočtu jakékoli, měl by být předložen, aby mohl být projednán a upraven v jakékoli podobě, která neprohloubí deficit, neporuší pravidla zákona a zároveň nás neuvede do dlouhodobého rozpočtového provizoria,“ sdělil.

Haas vytýká ANO změny názorů na návrh rozpočtu. Juchelka nechce provizorium

„V rozpočtu určitě není o sto miliard míň,“ odmítá kritiku hnutí ANO člen sněmovního mandátového a imunitního výboru Karel Haas (ODS). Tvrdí, že ANO změnilo od voleb názor na návrh rozpočtu na příští rok „minimálně pětkrát až desetkrát“. Připouští, že je schopen se bavit o výhradách Národní rozpočtové rady. Poslanec ANO Aleš Juchelka v Událostech, komentářích prohlásil, že v návrhu rozpočtu chybí 15 miliard v příjmech a 85 miliard, které prý schází třeba resortům práce a sociálních věcí, školství či zdravotnictví. Nechce prý, aby Česko bylo v rozpočtovém provizoriu. Diskusí provázel Daniel Takáč.
„Politické neziskovky“ by neměl financovat stát, míní Doležal z SPD

„Prosazuji změnu parlamentního systému na jednokomorový a změnu volebního systému, protože ten současný (...) je velmi diskriminační,“ řekl poslanec Tomáš Doležal (SPD) v Interview ČT24 moderovaném Terezou Řezníčkovou. Ve vznikající vládě to však hnutí navrhovat nebude, není to v programovém prohlášení. Do rozpočtu chce SPD získat peníze zastavením financování „politických neziskových organizací“. Podle Doležala lze tako zajistit asi deset miliard korun. Pokud jde o školicí či přednáškovou činnost, neměl by ji platit stát, tvrdí. Uznal ale, že část výdajů směřuje na činnosti, které jsou ve veřejném zájmu, například sociální poradenství.
