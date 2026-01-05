KLDR provedla raketové testy, nepřímo odkazovaly na situaci ve Venezuele


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK, CNN, Reuters, AFP

KLDR v neděli provedla testy hypersonických raket, píše agentura Reuters s odkazem na severokorejská státní média, podle kterých střely zasáhly cíle nad mořem ve vzdálenosti asi tisíc kilometrů východně od KLDR. Podle AFP se jednalo o první testy raket v letošním roce, přičemž severokorejský vůdce Kim Čong-un nepřímo odkázal na sobotní americkou vojenskou intervenci ve Venezuele.

Kim, který odpálení raket přihlížel, podle severokorejské agentury KCNA uvedl, že je strategicky velmi důležité mít a dále rozšiřovat  „silné a spolehlivé“ jaderné odstrašující prostředky, a to i kvůli  „současné geopolitické krizi a různým mezinárodním okolnostem“.

Podle AFP tím poukazoval na útok na Venezuelu, při kterém americké síly unesly venezuelského autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku do USA. Severní Korea v neděli vojenskou intervenci odsoudila jako narušení suverenity Venezuely.

Venezuelská armáda je ve stavu pohotovosti, uvedl ministr obrany
Venezuelský vládce Nicolás Maduro a ministr obrany Vladimir Padrino Lopez (vpravo) během vojenského cvičení, ilustrační snímek

Raketové testy během jihokorejské návštěvy Číny

KLDR raketové testy provedla ve stejný den, kdy jihokorejský prezident I Če-mjong zahájil čtyřdenní návštěvu Číny.

Na jeho programu je podle Reuters mimo jiné schůzka s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, se kterým chce jednat o obnovení vzájemných vztahů a oživení kontaktů mezi Jižní a Severní Koreou.

Kim vyzval ke zvýšení výrobní kapacity raket

Severokorejský vůdce Kim při své poslední sobotní návštěvě zbrojovky vyzval k více než dvojnásobnému zvýšení výrobní kapacity taktických řízených zbraní, informuje CNN s odkazem na severokorejská státní média.

V posledních týdnech Kim absolvoval sérii návštěv továren na výrobu zbraní a jaderné ponorky. Dohlížel také na testy raket před letošním devátým sjezdem Strany práce, na kterém budou stanoveny hlavní politické cíle.

Výběr redakce

Ve Švýcarsku identifikovali poslední oběti požáru baru

Ve Švýcarsku identifikovali poslední oběti požáru baru

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
CIA sledovala Madura měsíce, Delta Force nacvičovala na maketě jeho rezidence

CIA sledovala Madura měsíce, Delta Force nacvičovala na maketě jeho rezidence

před 6 hhodinami
Chceme zásadní změny v „našem regionu“, řekl o Venezuele Rubio

Chceme zásadní změny v „našem regionu“, řekl o Venezuele Rubio

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Měly USA právo zaútočit v Caracasu? Panama může sloužit jako precedens

Měly USA právo zaútočit v Caracasu? Panama může sloužit jako precedens

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Venezuelská armáda je ve stavu pohotovosti, uvedl ministr obrany

Venezuelská armáda je ve stavu pohotovosti, uvedl ministr obrany

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí

NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Selhání rádiových frekvencí ochromilo letecký provoz v Řecku

Selhání rádiových frekvencí ochromilo letecký provoz v Řecku

před 11 hhodinami
Nominace Turka na ministra platí, řekl Havlíček

Nominace Turka na ministra platí, řekl Havlíček

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

KLDR provedla raketové testy, nepřímo odkazovaly na situaci ve Venezuele

KLDR v neděli provedla testy hypersonických raket, píše agentura Reuters s odkazem na severokorejská státní média, podle kterých střely zasáhly cíle nad mořem ve vzdálenosti asi tisíc kilometrů východně od KLDR. Podle AFP se jednalo o první testy raket v letošním roce, přičemž severokorejský vůdce Kim Čong-un nepřímo odkázal na sobotní americkou vojenskou intervenci ve Venezuele.
před 43 mminutami

EU ve společném prohlášení vyzvala k deeskalaci a mírovému řešení ve Venezuele

Evropská unie po americké vojenské intervenci ve Venezuele vyzývá všechny strany ke klidu a zdrženlivosti, aby se zabránilo eskalaci. Prohlášení vyzývající k mírovému řešení krize podpořilo 26 unijních zemí. Podle vlády Španělska, Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexika a Uruguaye představuje americká vojenská intervence ve Venezuele mimořádně nebezpečný precedens pro mír a regionální bezpečnost a je také ohrožením civilního obyvatelstva.
před 5 hhodinami

Trump zopakoval touhu po Grónsku. Musí přestat, zní z Dánska

Americký prezident Donald Trump musí přestat se svými hrozbami vůči Dánsku ohledně možné anexe Grónska, zdůraznila podle agentury Reuters dánská premiérka Mette Frederiksenová. Trump v neděli, den po americké vojenské intervenci ve Venezuele, znovu zopakoval, že Spojené státy „potřebují Grónsko“.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Ve Švýcarsku identifikovali poslední oběti požáru baru

Švýcarská policie v neděli identifikovala všechny zbývající oběti čtvrtečního požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana. Dopoledne nejprve zveřejnila národnost a věk šestnácti mrtvých, mezi nimiž bylo osm mladších osmnácti let. Večer podle agentury Reuters bez bližších podrobností oznámila, že identifikaci celkem čtyřiceti obětí tragédie dokončila. Země na příští pátek vyhlásila státní smutek.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Lotyšsko eviduje další poškození optického kabelu v Baltu

V Baltském moři poblíž přístavního města Liepája bylo zjištěno poškození optického kabelu patřícího soukromé společnosti, oznámila na síti X lotyšská premiérka Evika Siliňová. Okolnosti incidentu se podle ní objasňují. Lotyšská policie později uvedla, že večer spolu s dalšími bezpečnostními složkami v souvislosti s incidentem vstoupila na palubu blíže neupřesněné lodi v Liepáji.
před 6 hhodinami

CIA sledovala Madura měsíce, Delta Force nacvičovala na maketě jeho rezidence

USA v sobotu zajaly autoritářského vládce Nicoláse Madura. Horká fáze příprav zásahu v Caracasu začala už v polovině prosince a samotná vize vznikla ještě o měsíce dřív, tedy před prvním útokem americké armády na venezuelskou loď, která údajně pašovala drogy. CIA Madura dlouhodobě sledovala a vojáci čekali na vhodné okolnosti, mezi něž patřilo i počasí.
před 6 hhodinami

Chceme zásadní změny v „našem regionu“, řekl o Venezuele Rubio

USA očekávají od zbývajících představitelů vlády v Caracasu zásadní změny. Kohokoliv, s kým budou Spojené státy jednat, budou posuzovat podle toho, zda jejich podmínky dokáže splnit, uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru s televizí CBS. Mimo jiné je podle něj mezi požadavky odchod kolumbijských ozbrojených skupin ze země nebo ukončení vazeb na libanonský Hizballáh.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Měly USA právo zaútočit v Caracasu? Panama může sloužit jako precedens

Dosavadní vyjádření americké administrativy se nezdají být dostatečná pro posouzení právnosti útoku v Caracasu, vyplývá z analýzy CNN. Prezident Donald Trump o akci neinformoval Kongres, přestože ještě v listopadu personální šéfka Bílého domu tvrdila, že bez jeho souhlasu legitimita pozemním úderům ve Venezuele chybí. Ač to vypadá, že se mise omezovala jen na odstranění venezuelského diktátora, Trumpovy výroky naznačují, že šlo o víc než zatčení. Věc by z právního hlediska nicméně mohla mít precedens v nápadně podobném případu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...