KLDR provedla raketové testy, nepřímo odkazovaly na situaci ve Venezuele

KLDR v neděli provedla testy hypersonických raket, píše agentura Reuters s odkazem na severokorejská státní média, podle kterých střely zasáhly cíle nad mořem ve vzdálenosti asi tisíc kilometrů východně od KLDR. Podle AFP se jednalo o první testy raket v letošním roce, přičemž severokorejský vůdce Kim Čong-un nepřímo odkázal na sobotní americkou vojenskou intervenci ve Venezuele.
Kim, který odpálení raket přihlížel, podle severokorejské agentury KCNA uvedl, že je strategicky velmi důležité mít a dále rozšiřovat „silné a spolehlivé“ jaderné odstrašující prostředky, a to i kvůli „současné geopolitické krizi a různým mezinárodním okolnostem“.
Podle AFP tím poukazoval na útok na Venezuelu, při kterém americké síly unesly venezuelského autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku do USA. Severní Korea v neděli vojenskou intervenci odsoudila jako narušení suverenity Venezuely.
Raketové testy během jihokorejské návštěvy Číny
KLDR raketové testy provedla ve stejný den, kdy jihokorejský prezident I Če-mjong zahájil čtyřdenní návštěvu Číny.
Na jeho programu je podle Reuters mimo jiné schůzka s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, se kterým chce jednat o obnovení vzájemných vztahů a oživení kontaktů mezi Jižní a Severní Koreou.
Kim vyzval ke zvýšení výrobní kapacity raket
Severokorejský vůdce Kim při své poslední sobotní návštěvě zbrojovky vyzval k více než dvojnásobnému zvýšení výrobní kapacity taktických řízených zbraní, informuje CNN s odkazem na severokorejská státní média.
V posledních týdnech Kim absolvoval sérii návštěv továren na výrobu zbraní a jaderné ponorky. Dohlížel také na testy raket před letošním devátým sjezdem Strany práce, na kterém budou stanoveny hlavní politické cíle.