Ve Venezuele poprvé zasedl kabinet řízený Rodríguezovou, která nahradila Madura

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová svolala v neděli první zasedání kabinetu poté, co americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas unesly autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku do USA, píše AFP. Představitel opozice Edmundo González Urrutia mezitím ze španělského exilu vyzval k uznání výsledků prezidentských voleb z roku 2024, v nichž podle opozice zvítězil právě Urrutia.
Venezuelská státní televize VTV vysílala záběry z prezidentského paláce Miraflores, na nichž vedle Rodríguezové sedí ministr obrany Vladimir Padrino López a ministr vnitra Diosdado Cabello.
Rodríguezová později podle AFP na Telegramu USA vyzvala k vyváženým a respektujícím vzájemným vztahům. Nejvyšší soud po americkém útoku pověřil Rodríguezovou výkonem prezidentských pravomocí.
USA drží nad situací ve Venezuele kontrolu, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump v noci na pondělí na palubě Air Force One uvedl, že USA ve Venezuele jednají s lidmi, kteří se ujali vedení země. Dodal však, že jsou to Spojené státy, kdo nad situací ve Venezuele drží kontrolu.
Trump také řekl, že při americkém útoku zahynulo velké množství kubánských členů Madurovy ochranky. Zároveň uvedl, že si nemyslí, že se USA budou muset vojensky angažovat na Kubě, protože pro tamní režim bude těžké udržet se bez přísunu levné venezuelské ropy. „Kuba je připravena padnout,“ sdělil.
Opozice volá po uznání výsledků voleb z předminulého roku
„Tato chvíle představuje důležitý krok, ale nestačí,“ uvedl podle AFP Urrutia s tím, že uznání výsledků voleb z předminulého roku a propuštění všech politických vězňů jsou nutností k „normalizaci“ situace v zemi.
Další opoziční představitelka a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová již v sobotu sdělila, že Urrutia by se měl „okamžitě ujmout svého ústavního mandátu“.
OSN: Prezidentské volby postrádaly transparentnost a integritu
Předloňské prezidentské volby ve Venezuele podle čtyřčlenného expertního panelu OSN postrádaly základní transparentnost a integritu. Ústřední volební komise podle panelu porušila místní pravidla a vyhlásila Madura vítězem, aniž by byly sečteny výsledky z každé z 30 tisíc volebních místností v zemi. To podle ní nemá v současných demokratických volbách obdoby.
Podle výpočtu agentury AP na základě údajů ze zhruba 80 procent volebních místnost v prezidentských volbách v roce 2024 zvítězil Urrutia, který dostal 6,9 milionu hlasů. Také opozice s odvoláním na zápisy z více než 80 procent volebních místností tvrdí, že zvítězil se 67 procenty hlasů Urrutia.