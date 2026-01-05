Při sobotním útoku USA na Venezuelu zahynulo 32 Kubánců, uvedla Havana


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Při sobotním americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb, uvedla podle Reuters kubánská vláda v nedělním prohlášení. Na dnešek a úterý kubánská vláda vyhlásila dva dny smutku s tím, že informace ohledně pohřbu zabitých budou sděleny později. Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.

„Věrni svým závazkům v oblasti bezpečnosti a obrany splnili naši spoluobčané svou povinnost důstojně a hrdinně a padli po lítém odporu v přímém boji s útočníky nebo v důsledku bombardování zařízení,“ cituje Reuters z prohlášení. Kuba poskytovala Madurovi ochranné služby od roku 2013, kdy se dostal k moci.

Maduro a jeho manželka Cilia Floresová byli v sobotu zadrženi americkými silami ve venezuelském hlavním městě Caracasu a převezeni do Spojených států. Maduro je zadržován v newyorském vězení a v pondělí se má dostavit k soudu, kde bude čelit obvinění z drogové trestné činnosti.

Američané převezli zadrženého Madura do New Yorku
Agenti DEA dohlížející na přepravu zadrženého Nicoláse Madura po New Yorku

Trump: Kuba je na pokraji kolapsu

O zabití velkého množství kubánských členů Madurovy ochranky v noci na pondělí hovořil již americký prezident Donald Trump. Ten se také vyjádřil k situaci na Kubě.

Novinářům na palubě Air Force One Trump řekl, že americká vojenská intervence na Kubě pravděpodobně nebude nutná, protože se zdá, že země je připravena padnout sama a pro tamní režim bude těžké udržet se bez přísunu levné venezuelské ropy. „Kuba je na pokraji kolapsu,“ konstatoval.

Venezuela pod vládou Madura byla stěžejním spojencem kubánského režimu. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu, přičemž svému partnerovi poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví.

Ve Venezuele poprvé zasedl kabinet řízený Rodríguezovou, která nahradila Madura
Viceprezidentka Venezuely a ministryně pro ropu Delcy Rodríguezová hovoří k médiím v Caracasu, Venezuela, 10. března 2025

Výběr redakce

Ve Švýcarsku identifikovali poslední oběti požáru baru

Ve Švýcarsku identifikovali poslední oběti požáru baru

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
CIA sledovala Madura měsíce, Delta Force nacvičovala na maketě jeho rezidence

CIA sledovala Madura měsíce, Delta Force nacvičovala na maketě jeho rezidence

před 9 hhodinami
Chceme zásadní změny v „našem regionu“, řekl o Venezuele Rubio

Chceme zásadní změny v „našem regionu“, řekl o Venezuele Rubio

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Měly USA právo zaútočit v Caracasu? Panama může sloužit jako precedens

Měly USA právo zaútočit v Caracasu? Panama může sloužit jako precedens

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Venezuelská armáda je ve stavu pohotovosti, uvedl ministr obrany

Venezuelská armáda je ve stavu pohotovosti, uvedl ministr obrany

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí

NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Selhání rádiových frekvencí ochromilo letecký provoz v Řecku

Selhání rádiových frekvencí ochromilo letecký provoz v Řecku

před 14 hhodinami
Nominace Turka na ministra platí, řekl Havlíček

Nominace Turka na ministra platí, řekl Havlíček

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Při sobotním útoku USA na Venezuelu zahynulo 32 Kubánců, uvedla Havana

Při sobotním americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb, uvedla podle Reuters kubánská vláda v nedělním prohlášení. Na dnešek a úterý kubánská vláda vyhlásila dva dny smutku s tím, že informace ohledně pohřbu zabitých budou sděleny později. Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.
před 15 mminutami

Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na Putinovu rezidenci

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského vládce Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov minulé pondělí tvrdil, že Ukrajina zaútočila 91 bezpilotními letouny na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti, přičemž všechny drony byly zničeny.
před 1 hhodinou

Ve Venezuele poprvé zasedl kabinet řízený Rodríguezovou, která nahradila Madura

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová svolala v neděli první zasedání kabinetu poté, co americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas unesly autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku do USA, píše AFP. Představitel opozice Edmundo González Urrutia mezitím ze španělského exilu vyzval k uznání výsledků prezidentských voleb z roku 2024, v nichž podle opozice zvítězil právě Urrutia.
03:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou

KLDR provedla raketové testy, nepřímo odkazovaly na situaci ve Venezuele

KLDR v neděli provedla testy hypersonických raket, píše agentura Reuters s odkazem na severokorejská státní média, podle kterých střely zasáhly cíle nad mořem ve vzdálenosti asi tisíc kilometrů východně od KLDR. Podle AFP se jednalo o první testy raket v letošním roce, přičemž severokorejský vůdce Kim Čong-un nepřímo odkázal na sobotní americkou vojenskou intervenci ve Venezuele.
před 3 hhodinami

EU ve společném prohlášení vyzvala k deeskalaci a mírovému řešení ve Venezuele

Evropská unie po americké vojenské intervenci ve Venezuele vyzývá všechny strany ke klidu a zdrženlivosti, aby se zabránilo eskalaci. Prohlášení vyzývající k mírovému řešení krize podpořilo 26 unijních zemí. Podle vlády Španělska, Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexika a Uruguaye představuje americká vojenská intervence ve Venezuele mimořádně nebezpečný precedens pro mír a regionální bezpečnost a je také ohrožením civilního obyvatelstva.
před 7 hhodinami

Trump zopakoval touhu po Grónsku. Musí přestat, zní z Dánska

Americký prezident Donald Trump musí přestat se svými hrozbami vůči Dánsku ohledně možné anexe Grónska, zdůraznila podle agentury Reuters dánská premiérka Mette Frederiksenová. Trump v neděli, den po americké vojenské intervenci ve Venezuele, znovu zopakoval, že Spojené státy „potřebují Grónsko“.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Ve Švýcarsku identifikovali poslední oběti požáru baru

Švýcarská policie v neděli identifikovala všechny zbývající oběti čtvrtečního požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana. Dopoledne nejprve zveřejnila národnost a věk šestnácti mrtvých, mezi nimiž bylo osm mladších osmnácti let. Večer podle agentury Reuters bez bližších podrobností oznámila, že identifikaci celkem čtyřiceti obětí tragédie dokončila. Země na příští pátek vyhlásila státní smutek.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Lotyšsko eviduje další poškození optického kabelu v Baltu

V Baltském moři poblíž přístavního města Liepája bylo zjištěno poškození optického kabelu patřícího soukromé společnosti, oznámila na síti X lotyšská premiérka Evika Siliňová. Okolnosti incidentu se podle ní objasňují. Lotyšská policie později uvedla, že večer spolu s dalšími bezpečnostními složkami v souvislosti s incidentem vstoupila na palubu blíže neupřesněné lodi v Liepáji.
před 8 hhodinami
Načítání...