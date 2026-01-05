Při sobotním útoku USA na Venezuelu zahynulo 32 Kubánců, uvedla Havana

Při sobotním americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb, uvedla podle Reuters kubánská vláda v nedělním prohlášení. Na dnešek a úterý kubánská vláda vyhlásila dva dny smutku s tím, že informace ohledně pohřbu zabitých budou sděleny později. Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.
„Věrni svým závazkům v oblasti bezpečnosti a obrany splnili naši spoluobčané svou povinnost důstojně a hrdinně a padli po lítém odporu v přímém boji s útočníky nebo v důsledku bombardování zařízení,“ cituje Reuters z prohlášení. Kuba poskytovala Madurovi ochranné služby od roku 2013, kdy se dostal k moci.
Maduro a jeho manželka Cilia Floresová byli v sobotu zadrženi americkými silami ve venezuelském hlavním městě Caracasu a převezeni do Spojených států. Maduro je zadržován v newyorském vězení a v pondělí se má dostavit k soudu, kde bude čelit obvinění z drogové trestné činnosti.
Trump: Kuba je na pokraji kolapsu
O zabití velkého množství kubánských členů Madurovy ochranky v noci na pondělí hovořil již americký prezident Donald Trump. Ten se také vyjádřil k situaci na Kubě.
Novinářům na palubě Air Force One Trump řekl, že americká vojenská intervence na Kubě pravděpodobně nebude nutná, protože se zdá, že země je připravena padnout sama a pro tamní režim bude těžké udržet se bez přísunu levné venezuelské ropy. „Kuba je na pokraji kolapsu,“ konstatoval.
Venezuela pod vládou Madura byla stěžejním spojencem kubánského režimu. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu, přičemž svému partnerovi poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví.