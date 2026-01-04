Američané převezli zadrženého Madura do New Yorku, kde bude souzen


4. 1. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Venezuelského autoritářského vůdce Nicoláse Madura a jeho manželku přepravili do New Yorku, uvedla stanice CNN. Tam zamíří do Metropolitního vazebního centra. Madura s manželkou v sobotu při vojenské operaci ve Venezuele zajaly americké síly. Oba v New Yorku čelí obviněním kvůli podílu na pašování drog do USA.

Americký prezident Donald Trump stanici Fox News řekl, že několik Američanů při akci utrpělo zranění, ale nikdo nezemřel. Později šéf Bílého domu zveřejnil na své síti Truth Social snímek, kde je podle něj Maduro na vrtulníkové výsadkové lodi Iwo Jima. Na záběru měl spoutané ruce, zakryté oči a na uších sluchátka, v ruce držel malou pomačkanou plastovou láhev a na sobě měl šedivou teplákovou soupravu.

On-line přenos

Útok USA na Venezuelu

  • 01:33

    Zatčeného venezuelského diktátora Nicoláse Madura přepravili helikoptérou na Manhattan. Brzy by měl být převezen do Metropolitního vazebního centra.

  • 01:28

    Podle profesora historie a mezinárodních vztahů na Boston University Igora Lukeše akce ve Venezuele neposílí postavení USA na mezinárodní scéně, „naopak to zesílí stereotyp Ameriky jako diktátora“.

  • 01:12

    Kanadský premiér Mark Carney napsal, že kanadská vláda vítá příležitost pro svobodu, demokracii, mír a prosperitu venezuelského lidu. Zároveň zdůraznil důležitost suverénnosti venezuelského lidu.

Trump dříve oznámil, že Spojené státy provedly ve Venezuele vojenský zásah, při kterém zajaly a odvezly ze země Madura i s jeho ženou. Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová sdělila, že Madura i s manželkou obvinily úřady v New Yorku z různých trestných činů, například drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do Spojených států.

USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura
Venezuelský vůdce Nicolás Maduro na snímku z listopadu 2025

Americká média uvedla, že Madura se zmocnila zvláštní jednotka Delta Force. „To, že nikdo nebyl zabit, bylo úžasné,“ prohlásil Trump podle agentury AFP a dodal, že několik mužů bylo zasaženo, ale vrátili se a „údajně jsou v docela dobrém stavu“. Podle stanice CNN Trump připustil, že během operace byla zasažena americká helikoptéra. „O žádné letadlo jsme nepřišli. Vše se vrátilo. Jedno z nich bylo zasaženo dost tvrdě, helikoptéra, ale dostali jsme ji zpátky,“ popsal šéf Bílého domu.

Američané se podle Trumpa zmocnili venezuelského vůdce v místě, které označil jako přísně střeženou pevnost. Americké jednotky ho s jeho manželkou ze země vyvezly helikoptérami a následně přesunuly na americké válečné plavidlo.

Trump popsal, že zajetí Madura sledoval v reálném čase společně s americkými generály ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě. „Sledoval jsem to doslova, jako bych sledoval televizní show,“ řekl.

USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu
Americký prezident Donald Trump a ministr zahraničí Marco Rubio

CNN s odvoláním na své zdroje napsala, že Trumpova administrativa začala s přípravami útoku na Venezuelu a zajetí Madura v polovině prosince. Plán operace narušilo počasí či Trumpovo rozhodnutí o Vánocích zaútočit v Nigérii, uvedl jeden z činitelů.

Spojené státy 26. prosince podnikly v Nigérii údery proti teroristické organizaci Islámský stát. Americké plány ohledně Venezuely se zaměřovaly na odstavení Madura od moci a vytvoření přechodné vlády složené z Venezuelanů před vyhlášením voleb, uvedla CNN.

USA udeřily v Nigérii na teroristy z Islámského státu, oznámil Trump
Ilustrační snímek vojáků nigerijské armády

