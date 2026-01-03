Elitní Delta Force mají na kontě řadu operací

Elitní jednotka Delta Force patří k protiteroristickým útvarům americké armády, specializuje se zejména na osvobozování rukojmí a zásahy v uzavřených městských čtvrtích. Podle zpravodajské stanice CBS News právě její příslušníci v sobotu zajali venezuelského vládce Nicoláse Madura. Mezi nejznámější operace jednotky se řadí podíl na zadržení tehdejšího panamského prezidenta Manuela Noriegy v prosinci 1989 nebo likvidace vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakra Bagdádího v říjnu 2019.
V sobotu provedl Washington letecké údery ve Venezuele během nichž byl zadržen venezuelský vládce Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová. Jejich zadržení a letecký transport ze země potvrdil šéf Bílého domu Donald Trump. Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová podle agentury Reuters uvedla, že Maduro i jeho žena byli obžalováni v jižním obvodu státu New York. Podle stanice CBS News dopadení Madura provedla právě jednotka Delta Force.
Jednotka byla založena v listopadu 1977. U jejího vzniku stál plukovník a člen Zelených baretů Charles Beckwith, který se dostal do povědomí díky bojovým akcím ve Vietnamu. Jednotka má základnu ve Fort Braggu v Severní Karolíně.
Příslušníci jednotky jsou vybíráni zejména z 75. pluku Rangers a právě ze Zelených baretů, mohou ale přicházet i z dalších jednotek speciálních operací a z konvenčních sil napříč americkou armádou. Většina operací Delta Force je utajená, část informací se ale postupně dostala na veřejnost.
Úspěšná invaze do Panamy
První úkol začala Delta Force plnit v listopadu 1979 po útoku íránských radikálních studentů na americkou ambasádu v Teheránu, při němž bylo zajato přes šedesát diplomatů a zaměstnanců velvyslanectví. Rukojmí se osvobodit nepodařilo, na svobodu se dostali až v lednu 1981. Spojené státy následně přerušily s Íránem diplomatické styky. V roce 1983 se pak jednotka podílela na invazi na Grenadu známou pod označením Urgent Fury (Naléhavá zuřivost).
Za významný úspěch Delta Force je považováno zadržení panamského prezidenta Manuela Noriegy v prosinci 1989 v Panamě. Takzvanou Operaci Just Cause (Spravedlivá věc) schválil prezident George Bush starší.
Noriega byl převezen do USA, kde mu bylo uloženo dlouholeté vězení. V roce 2010 ho Washington vydal do Francie, kde byl rovněž odsouzen. Francie Noriegu o rok později předala Panamě, kde byl rovněž odsouzen. Noriega zemřel v roce 2017.
Somálská blamáž inspirovala film
Jedním z největších neúspěchů byla akce jednotky v Somálsku v roce 1993. Jejím úkolem bylo zatknout jednoho z vůdců somálských guerrilových frakcí Mohameda Farraha Aidida. Operace trvala šest týdnů a skončila neúspěchem. Při pokusu o zatčení dvou vysoce postavených členů frakce narazily americké síly na velký odpor místní milice i drtivé většiny obyvatelstva.
O život tehdy přišlo osmnáct amerických vojáků, z toho šest členů Delta Force. Události později inspirovaly režiséra Ridleyho Scotta k natočení filmu Černý jestřáb sestřelen.
Delta Force se měla pohybovat také v pozadí tajné operace, která skončila v prosinci 1993 vraždou kolumbijského narkobarona Pabla Escobara.
Podle některých údajů se příslušníci jednotky podíleli také na zabití šéfa irácké větve teroristické sítě Al-Káida abú Músy Zarkávího v červnu 2006. V říjnu 2019 se jednotka podílela na likvidaci vůdce teroristické organizace Islámský stát abú Bakra Bagdádího v Sýrii.