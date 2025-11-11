Lídři vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů se v úterý před začátkem jednání sněmovny scházejí ke koaličnímu jednání. Zabývat by se mohli otázkou státního rozpočtu na příští rok, jehož opětovné zaslání požadují po vládě v demisi Petra Fialy (ODS). Tématem budou pravděpodobně i záležitosti, které má na programu sněmovna. Tu čeká tento týden především druhé kolo tajné volby místopředsedů, ale také naplnění výborů členy a založení stálých komisí.
Vláda, kterou skládá předseda ANO Andrej Babiš, od současného kabinetu žádá, aby svůj rozpočet poslal opětovně do sněmovny. Původní totiž nová sněmovna projednávat nemůže. Nová koalice slibuje ponechat schodek 286 miliard korun a upravovat jen strukturu rozpočtu tak, aby nenastalo rozpočtové provizorium.
Babiš tvrdí, že v rozpočtu chybí přes 85 miliard korun na výdajích, dalších patnáct miliard korun příjmů označil za nafouknuté. Dosluhující ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že navržené příjmy i výdaje jsou realistické.