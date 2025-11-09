Muniční iniciativa má problémy, tvrdí Havlíček. Snaha o očernění, říká Kupka


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

První místopředseda ANO Karel Havlíček nevyloučil konec muniční iniciativy. Zjištění budoucí vlády podle něj ukazují větší problémy projektu, než ANO před volbami předpokládalo, řekl v Partii na CNN Prima News. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky se jedná o bohapustou snahu očernit vše, čeho vláda dosáhla. Konec iniciativy opakovaně označil premiér v demisi Petr Fiala (ODS) za chybu.

Havlíček prohlásil, že úředníci byli končícím kabinetem zastrašováni a nyní začínají mluvit. Státy, které se do iniciativy zapojily, se podle něj budou divit. 

Fiala i řada dalších lídrů jsou přesvědčeni o tom, že česká muniční iniciativa podporující Ukrajinu by měla pokračovat. Premiér v demisi to uvedl po skončení říjnového summitu EU v Bruselu.

O muniční iniciativě tehdy hovořil i při bilaterální schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Česká muniční iniciativa je podle Fialy velmi úspěšným projektem, který pomáhal a pomáhá Ukrajině „vyrovnávat obrovskou převahu Ruska“.

Babišovy výroky o zrušení muniční iniciativy jsou nebezpečné, řekl Fiala
Petr Fiala (ODS)

„Máme už přísliby podpory pro další rok a považoval bych za obrovskou chybu a nerozum, kdyby se příští česká vláda od toho distancovala nebo v tom nepokračovala,“ řekl Fiala v Bruselu. „Naopak si myslím, že je v tom potřeba pokračovat ještě intenzivněji, protože cesta k míru vede jenom skrze to, že budeme podporovat silně Ukrajinu ve všem, co potřebuje,“ dále dodal.

Pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně, uvedl již dříve předseda hnutí a pravděpodobný příští český premiér Andrej Babiš. V minulosti opakovaně zpochybňoval českou muniční iniciativu a hovořil o jejím zrušení či převedení pod Severoatlantickou alianci. Iniciativu kritizovalo rovněž hnutí SPD a Motoristé, tedy subjekty, které nyní s ANO jednají o vytvoření nového českého kabinetu.

Česko je jedním z hlavních stoupenců Ukrajiny. Iniciativa získává pro napadenou zemi dělostřeleckou munici v zemích i mimo Evropskou unii. Česká republika na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Ukrajina by letos díky ní mohla získat až 1,8 milionu kusů munice.

Vláda ANO nebude dávat Ukrajině peníze z rozpočtu na zbraně, řekl Babiš
Výroba munice v německé společnosti Rheinmetall

