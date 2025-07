Zrušení muniční iniciativy by ohrozilo bezpečnost Česka, míní Černochová

před 24 m minutami | Zdroj: ČTK

Jana Černochová (ODS)

Zrušení muniční iniciativy by nejen poškodilo renomé České republiky, ale bylo by zásadním ohrožením i pro bezpečnost Česka, uvedla na síti X ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Reagovala tak na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, který v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že by vláda pod vedením hnutí ANO v případě vítězství v podzimních volbách českou muniční iniciativu zrušila.

„Zrušení muniční iniciativy by nejen poškodilo renomé České republiky, ale bylo by i zásadním ohrožením i pro naši bezpečnost, protože je to jeden z nástrojů, jak zastavit ruskou agresi daleko od našich hranic,“ uvedla Černochová. „Ale to je panu Babišovi jedno, protože když z této naší aktivity nemá prospěch jeho byznys a Agrofert, tak ho nesmí mít nikdo. Jeho mentalita je zatížena touhou být na předních příčkách českých miliardářů, a obětuje pro ni cokoliv, včetně našich národních zájmů,“ dodala.

Česká muniční iniciativa pro Ukrajinu, která se čtvrtým rokem brání plnohodnotné ruské agresi na svém území, pomohla loni dodat 1,5 milionu nábojů a dodávky pokračují i letos. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při své květnové návštěvě Prahy označil program za efektivní. Babiš však tuto iniciativu dlouhodobě kritizuje a označuje ji za výhodu pro obchodníky se zbraněmi, kteří se podle něj těší tučným maržím bez řádné transparentnosti.

Kyjevem nejžádanější dělostřelecká munice ráže 155 milimetrů (Scranton Army Ammunition Plant v USA)

Podle Babiše je iniciativa předražená V rozhovoru, který se uskutečnil v pondělí, Babiš řekl, že je tato iniciativa netransparentní, „předražená“ a „plesnivá“. „Samozřejmě. Proč bychom pokračovali? My potřebujeme peníze pro naše lidi,“ odpověděl Babiš novináři Reuters na přímý dotaz, zda by vláda pod vedením ANO českou muniční iniciativu zrušila. Projekt by mohla převzít Severoatlantická aliance, dodal vzápětí.