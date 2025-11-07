Babiš bude jednat s některými kandidáty na ministry

Předseda ANO Andrej Babiš, který z pověření prezidenta Petra Pavla jedná o sestavení vlády s SPD a Motoristy, by se měl v Poslanecké sněmovně dopoledne sejít s některými kandidáty na ministry. Konkrétní jména kandidátů do nového kabinetu Babiš dosud neoznámil a seznam členů vznikající vlády zatím nepředal ani prezidentu Pavlovi.
Za jeden z důležitých kroků považuje vznikající vláda státní rozpočet. Tím se ale sněmovna nemůže zabývat, dokud ho vláda Petra Fialy (ODS), která ve čtvrtek podala demisi, znovu do dolní komory nepošle. „Takže i debaty o rozpočtu by se mohly stát námětem dnešních (pátečních) setkáních Babiše s příštími ministry,“ poznamenala redaktorka ČT Kateřina Švédová.
Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) ve čtvrtek příští vládu požádal o zachování výdajů na obranu a dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Pravděpodobná příští ministryně financí Alena Schillerová (ANO) kritizovala Stanjuru, že si požadavky na zachování zmíněných výdajů podmiňuje předložení návrhu rozpočtu sněmovně.
„Přístup vlády a ministra financí se změnil z dětinského a nezodpovědného přístupu v porušování zákona a vydírání. My to zásadně odmítáme. Opětovně vyzýváme ministra financí, aby nevydíral většinu, aby nevydíral občany této země, postupoval podle zákona a rozpočet okamžitě poslal, abychom se vyhnuli rozpočtovému provizoriu,“ zdůraznil v pátek ráno před jednáním předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný, který také sdělil, že koaliční jednání je naplánováno na příští úterý.
Koaliční smlouva a programové prohlášení
Zástupci ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepsali koaliční smlouvu. Vznikající koalice má ve dvousetčlenné sněmovně většinu 108 hlasů. Smlouva potvrzuje, že společný kabinet bude mít šestnáct členů. Devět křesel včetně premiérského připadne hnutí ANO, tři SPD, čtyři Motoristům.
Prezidentu Pavlovi v pátek vznikající koalice také poslala do datové schránky návrh programového prohlášení. Pavel Babiše pozval na příští středu na Pražský hrad. Jednat budou právě o tomto návrhu, hlava státu se ale chce zároveň informovat o krocích, které Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů.