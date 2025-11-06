Je potřeba diskutovat i s budoucí opozicí, říká Okamura


„Chtěl bych, aby sněmovna fungovala, abychom mohli prosazovat zákony v souladu s vládním prohlášením, a to je pro mě absolutní priorita,“ zdůraznil v pořadu Interview ČT24 moderovaném Terezou Řezníčkovou nově zvolený předseda dolní komory a šéf SPD Tomio Okamura, podle něhož je potřeba diskutovat i s budoucí opozicí. Sám si údajně dal cíl, aby komunikace v Poslanecké sněmovně byla lepší.

„Já to vnímám tak, že bych chtěl být předsedou, který bude spíše spojovat,“ sdělil Okamura, který si přeje, aby v dolní komoře nebylo tolik „osobních invektiv“ a aby v jednacím sále panovala lepší atmosféra. „Já jsem i včera (během jednání sněmovny), když jsem se dostal pod spršku různých invektiv premiéra (v demisi Petra) Fialy (ODS), do toho vůbec nezapojoval,“ poznamenal šéf SPD.

Chtěl tím prý ukázat, že bude konstruktivní. „Že se nechceme hádat a že chceme vzájemně diskutovat,“ dodal s tím, že by chtěl například v předstihu komunikovat s předsedy všech poslaneckých klubů a zeptat se jich třeba na to, jak vidí průběh nadcházející schůze.

„Já chci mít komunikaci co nejširší. I když budoucí opozice bude chtít něco prosazovat a bude mít návrhy, vždy si o tom rád popovídám a vždy budu vstřícný k tomu, abychom o tom mluvili,“ zdůraznil Okamura, který by prý chtěl komunikovat a naopak nic nechce „dělat na sílu“.

Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva
Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD)

Nestáli jsme jim za to, aby přišli, řekl Okamura o Skopečkovi a Richterové

Kromě volby předsedy sněmovny ve středu proběhla i volba místopředsedů. Zatímco nominanti stran pravděpodobné budoucí vlády, Patrik Nacher z hnutí ANO a Jiří Barták z Motoristů, ve volbě uspěli, kandidát ODS Jan Skopeček nikoliv.

Stejně tak neuspěla ani kandidátka Pirátů Olga Richterová. Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení nicméně plány ANO, SPD a Motoristů nepočítají.

Okamuru překvapilo, že Skopeček ani Richterová vůbec nenavštívili poslanecké kluby pravděpodobné budoucí vládní koalice. „My jsme jim za to nikdo nestáli, aby přišli a požádali a třeba se představili nebo řekli, co chtějí jako místopředsedové dělat,“ sdělil Okamura s tím, že právě tohle by podle něho mohlo stát za tím, proč ve volbě místopředsedů neuspěli. Upozornil ovšem, že šlo o tajnou volbu a může pouze dedukovat.

Splnil jsem volební slib, řekl Okamura k sundání ukrajinské vlajky

Okamura se v rozhovoru vyjádřil i k tomu, že necelý den po svém zvolení do čela dolní komory nechal ze sněmovní budovy sundat ukrajinskou vlajku. „Není to vůbec o Ukrajině. My jsme ve volbách slibovali, že na českých státních budovách budou české vlajky,“ prohlásil. Na dotaz moderátorky pořadu, zda sundá i izraelskou vlajku, ale odpověděl, že proti židovskému států vůbec nic nemá. „My jsme o Izraeli v předvolební kampani nehovořili,“ dodal.

Okamura nechal ze sněmovní budovy odstranit vlajku Ukrajiny
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura

Jaké vlajky budou vlát na Poslanecké sněmovně, prý Okamura rozhodl v souladu s tím, co hnutí SPD slibovalo voličům. „Prostě jsem se rozhodl, že tam bude česká vlajka a nebude ukrajinská. Tím to končí, protože k tomu mám mandát, že to rozhodnout můžu. Stejně jako jakýkoliv ministr budoucí koalice, a už o tom určitá debata proběhla, když si bude z ministerstva chtít sundat ukrajinskou vlajku, je to jeho rozhodnutí a my mu do toho určitě mluvit nebudeme,“ zdůraznil.

Sundání ukrajinské vlajky podle Okamury nemá nic společného s ideologií. „Já jsem říkal, že sundáme ukrajinské vlajky prvním dnem nástupu a budou tam české vlajky. To jsem udělal, nelituji toho, splnil jsem volební slib,“ doplnil.

Zahraniční cesty chce Okamura „osekat“

Zahraniční cestu do Ruska podle Okamury rodící se vláda v plánu nemá. „Jediné, co jsme diskutovali ohledně zahraničních cest, a to máme v programovém prohlášení, je, že chceme podporovat spolupráci v rámci V4,“ přiblížil. Na dotaz moderátorky, zda by jel na Ukrajinu, odpověděl, že v programovém prohlášení vlády nic takového není. Pokud ovšem bude chtít jet na Ukrajinu možný budoucí premiér Andrej Babiš (ANO), nikdo mu v tom podle Okamury nebude bránit.

„Ale pro mě nejsou prioritou zahraniční cesty. To chci zdůraznit. Já naopak chci osekat zahraniční cesty, protože minulá vládní koalice pod paní (bývalou předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou) Pekarovou Adamovou (TOP 09) si udělala z Poslanecké sněmovny cestovní kancelář. My budeme šetřit,“ tvrdí předseda SPD.

Chci přispět k lepší atmosféře ve sněmovně, prohlásil Okamura po zvolení předsedou
Tomio Okamura

Jakákoliv zahraniční cesta by podle Okamury měla být v koordinaci s ministerstvem průmyslu a obchodu, premiérem, ministrem zahraničí, hospodářskou komorou, svazem průmyslu a obchodu či dalšími institucemi. „Aby to skutečně mělo prokazatelný přínos pro občany České republiky,“ dodal.

„Každý máme nějaký vývoj,“ říká Okamura

V souvislosti se zvolením předsedou Poslanecké sněmovny se redaktorka Okamury zeptala i na to, zda by vzal zpět některé své starší výroky, v nichž se negativně vyjadřoval třeba o Romech.

Šéf SPD v reakci poukázal na to, že jeho starší výroky byly zmiňovány poslanci pravděpodobné budoucí opozice i během středečního jednání dolní komory. „Zjistili, že nekradu, neberu úplatky, nemám veřejné zakázky, nemám dotace, tak šmátrají po nějakých výrocích z roku 2010,“ řekl Okamura, který se k otázce moderátorky nechtěl vyjádřit s tím, že „každý máme nějaký vývoj“.

Hosté Událostí, komentářů debatovali o novém vedení sněmovny
Události, komentáře (5. 11. 2025)

„Já vám řeknu jednu věc. Tomio Okamura je Tomio Okamura. Já jsem já. Voliči mě znají. Vyhodnotili si volby. Každý má nějaký vývoj, když nám bylo dvacet, když nám bylo třicet, když nám bylo dvacet pět,“ uvedl.

Koalice podle Okamury funguje dobře

Šéf SPD v rozhovoru hovořil také o vztazích v rámci koalice a rodící se vládě. Spolupráce s Babišem i předsedou Motoristů Petrem Macinkou podle něho funguje „úplně perfektně“. „Takhle pozitivní pracovní debatu už jsem dlouho nezažil,“ sdělil o tom, jak vznikalo programové prohlášení. „My jsme se v podstatě na všem shodli a hlavní je, aby se lidem dařilo lépe bez nějakých ideologických brýlí,“ dodal.

O konkrétních jménech nominantů SPD na ministry Okamura mluvit nechtěl. Vysvětlil ale, proč se hnutí do vlády rozhodlo vyslat místo poslanců odborníky. „Měsíce před volbami jsme říkali, že model SPD je, že nechceme kumulovat funkce a naši poslanci zajistí plnění politického programu v Poslanecké sněmovně. Tam je zákonodárná činnost. A to programové prohlášení, plnění na exekutivní úrovni, zajistí renomovaní odborníci nominovaní SPD, kteří mají názory SPD,“ popsal.

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu
Podpis koaliční smlouvy ANO, SPD a Motoristů

Sám prý měl na odborníky přísná kritéria. V daném oboru by za sebou měli mít minimálně desetiletou praxi, měli by mít zkušenost se řízením minimálně stovek podřízených a neměli by za sebou mít žádné podezření z korupce.

„Ta jména ve skutečnosti zná ODS, KDU-ČSL i další strany, protože jsou to skutečně lidé, kteří v tom oboru patří ke špičkám. Znají je všichni. Takže asi tam vznikla nějaká spekulace, že je někdo znám, protože jsme malá republika a takto renomované odborníky, kteří se tomu věnují deset let a měly stovky podřízených, tak těch jmen už tolik není,“ doplnil předseda Poslanecké sněmovny.

