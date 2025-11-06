Hosté Událostí, komentářů debatovali o novém vedení sněmovny

67 minut
Poslanecká sněmovna si ve středu zvolila část svého nového vedení. Předsedou sněmovny byl zvolen lídr SPD Tomio Okamura, místopředsedy Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé). Druhé kolo volby místopředsedů by mělo být příští pátek. Hlasování předcházelo skoro devět hodin vyostřené debaty. Okamura slíbil, že bude nestranným šéfem komory. Zástupci budoucích opozičních stran ho kritizovali. O středečním zasedání sněmovny a jejích nově zvolených vedoucích představitelích v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem debatovali místopředseda ANO Radek Vondráček, Radek Koten (SPD), Igor Červený (Motoristé), Vojtěch Munzar (ODS), Barbora Urbanová (STAN) a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.