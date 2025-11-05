Chci přispět k lepší atmosféře ve sněmovně, prohlásil Okamura po zvolení předsedou

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura si přeje, aby atmosféra v Poslanecké sněmovně byla lepší než v uplynulém volebním období. Po středečním zvolení předsedou dolní komory řekl, že k tomu sám chce ze své nové role přispět. Ocenil podporu 107 poslanců v tajné volbě, ve které porazil Jana Bartoška (KDU-ČSL) s 81 hlasy.
Okamura sdělil, že zvolení bere se vší pokorou a podpory si váží. „Byl bych rád, aby sněmovna fungovala dobře, aby atmosféra byla lepší než v minulém volebním období, aby atmosféra byla pozitivní a já bych tomu rád přispěl,“ doplnil.
Snahou o to, aby ve sněmovně zaznívalo méně invektiv a útoků, zdůvodnil i to, že v rozpravě před hlasováním o předsedovi komory nereagoval na projevy dosluhující koalice. „Když jsem slyšel ty invektivy, tak jsem na to nechtěl přistoupit. I kritika se dá říct slušně a já jim na to nechtěl nabíhat,“ vysvětlil Okamura.
Kritizoval také, jaká atmosféra panovala ve sněmovně za jeho předchůdkyně Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). „Chtěl bych, abychom lépe diskutovali, abychom si sedli s budoucí opozicí a byla tu atmosféra spolupráce, a ne až atmosféra nenávisti,“ podotkl. Dodal, že by chtěl vycházet dobře s každým.
Končící vládní tábor Okamuru v debatě před hlasováním vinil z rasismu, xenofobie a šovinismu, z rozdělování společnosti nebo z šíření proruských narativů. Politici dosluhující koalice zmiňovali rovněž Okamurova kritická stanoviska vůči EU, NATO a pomoci Ukrajině napadené Ruskem. K výtkám na svou adresu Okamura v debatě uvedl, že volební boj skončil.
Okamura chce omezit zahraniční cesty
Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů podle Okamury ještě naplno neotevřela téma změn jednacího řádu dolní komory. „Bylo to jen pár vět, udělali jsme o tom krátkou diskusi. Spíš tam padalo, že to požadovali právě představitelé dosluhující vlády či prezident Petr Pavel,“ upřesnil. V rámci nastolení pozitivní atmosféry by vznikající koalice proto chtěla téma otevřít. Jako prioritu ale bude mít rozpočet a další záležitosti.
První cestu ve funkci by chtěl Okamura směřovat na Slovensko, jinak chce ale cestování omezit a koordinovat v rámci možné budoucí vlády. S nynějším ministrem zahraničí Janem Lipavským (za ODS) naopak konzultace neplánuje.
Termín návštěvy Bratislavy podle Okamury závisí i na termínech projednávání státního rozpočtu na příští rok ve sněmovně. „Prioritou ale nejsou zahraniční cesty, ale práce ve sněmovně,“ dodal.