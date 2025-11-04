Po měsíci od voleb se vznik nové vlády zatím odsouvá


Vznik nové vlády se po měsíci vyjednávání odsouvá nejdříve na konec listopadu. Lídři ANO, SPD a Motoristů sice už dokončili programové prohlášení a podepsali koaliční smlouvu, s představením jmen ministrů ale vyčkávají. Podle členů končící vlády potřebuje Andrej Babiš (ANO) čas na to, aby vyřešil svůj střet zájmů.

O vítězství hnutí ANO bylo jasno brzy po uzavření volebních místností. Šéf vítězné strany a pravděpodobný budoucí premiér Babiš chtěl mít rychle po volbách také sestavenou vládu. „Snažím se domluvit s potenciálními koaličními partnery na rozdělení resortů do pátku tohoto týdne,“ řekl v týdnu po volbách předseda Babiš.

S koaličními partnery se sešel ještě v den voleb. Při následném vyjednávání ale zástupci ANO, SPD a Motoristů narazili na několik komplikací, mezi nimi třeba kauzy možného ministra zahraničí Filipa Turka (za Motoristy). Tempo pravděpodobného premiéra mírnil také prezident Petr Pavel, když řekl, že formování kabinetu není možné uspěchat.

Střet zájmů

Problém vidí prezident také ve střetu zájmů Andreje Babiše kvůli vlastnictví Agrofertu. Babiš přitom opakovaně vzkázal, že situaci vyřeší. „A kdy? To je moje věc s panem prezidentem,“ dodal ve vyjádření při podpisu koaliční smlouvy.

V rychlé vyřešení doufají koaliční partneři. Hnutí SPD podle jeho místopředsedy Radima Fialy věří, že Babiš věc dotáhne do konce, aby vláda mohla vzniknout.

Hlava státu dlouhodobě říká, že Babiše do premiérského křesla jmenuje teprve potom, co objasní, jak se střetu zájmů vyhne. Řešení a také seznam jmen kandidátů na ministry by mohl Babiš na Hradě představit koncem listopadu.

Trestní stíhání Babiše a Okamury

Podle části dosluhující koalice hraje v termínu roli i stíhání šéfů ANO a SPD – Andreje Babiše a Tomia Okamury. Například lidovci mají podle jejich předsedy a dosluhujícího ministra zemědělství Marka Výborného obavy, že v tuto chvíli jde především o zajištění nevydání Babiše a Okamury k trestnímu stíhání.

Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný však tvrdí, že o otázku jejich vydání nezavadili jediným slovem.

Prioritou je rozpočet

Po podpisu koaliční smlouvy a programového prohlášení je pro vznikající vládu dalším krokem státní rozpočet na příští rok. Základní parametry navržené končícím kabinetem zřejmě ponechá, plánuje však velké přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami. Desítky miliard chce dát třeba do dopravních staveb nebo na proplácení podpory obnovitelných zdrojů energie.

Místopředseda ANO Karel Havlíček avizuje, že vznikající vláda bude na přípravě rozpočtu intenzivně pracovat. Aby však mohla navázat na návrh stávajícího kabinetu, je potřeba aby ho doručil do Poslanecké sněmovny. „Budeme předpokládat, že vláda se konečně odhodlá nám rozpočet dát a přestane trucovat,“ vyzval ministry Havlíček.

Očekává se, že by tak dosluhující vláda Petra Fialy (ODS) měla učinit na jednání kabinetu ve středu. „Vrátíme se k tomu určitě na jednání vlády, ale ono to opravdu přichází reálně do úvahy až v okamžiku, kdy je Poslanecká sněmovna ustavená,“ sdělil končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ustavující schůze byla zahájena v pondělí.

Právě rozpočet je další bod, ve kterém chce mít Babiš jasno, než bude znovu jednat s prezidentem. Zatím si však nestanovili pevný termín schůzky. „Řekli jsme si, že v okamžiku, kdy nastane potřeba, tak se sejdeme,“ sdělil k tomu prezident Pavel.

Mluvit chce také se všemi adepty na ministry. Teď se zatím věnuje návrhu programového prohlášení, které od vznikající vlády dostal v pátek.

