Reportéři ČT zmapovali role trestních kauz při jednání o nové vládě


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24
21 minut
Reportéři ČT: Vznik nové vlády
Zdroj: ČT24

V Česku vzniká nová vláda. Sestavuje ji vítězné hnutí ANO, které jedná s SPD a Motoristy sobě. Předsedové prvních dvou uskupení, Andrej Babiš a Tomio Okamura přitom čelí obžalobě a soud žádá sněmovnu o jejich vydání. Čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka pak prověřuje policie kvůli příspěvkům na sociálních sítích. Politici vznikající vlády tvrdí, že otázka vydání či nevydání Babiše a Okamury nehraje při koaličních jednáních o vládě žádnou roli. Pokud ale Babiš a Okamura nechtějí před soud ještě během tohoto funkčního období, potřebují podporu všech tří uskupení, protože se současnými vládními stranami (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN) a Piráty počítat nemohou. Pro pořad Reportéři ČT natáčeli Adéla Paclíková, Jan Moláček a Jevhenija Vachničenko.

Výběr redakce

Lano, které způsobilo tragédii lanovky v Lisabonu, nesplňovalo normu

Lano, které způsobilo tragédii lanovky v Lisabonu, nesplňovalo normu

před 39 mminutami
Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

12:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Otevřel se opravený úsek dálnice mezi Polskem a Litvou, je důležitý i pro bezpečnost

Otevřel se opravený úsek dálnice mezi Polskem a Litvou, je důležitý i pro bezpečnost

před 1 hhodinou
Nenašli jsme žádné zásadní překážky, zní po vyjednávání o nové vládě

Nenašli jsme žádné zásadní překážky, zní po vyjednávání o nové vládě

09:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Královéhradecký kraj chce omezit osmiletá gymnázia. Proti záměru vznikla petice

Královéhradecký kraj chce omezit osmiletá gymnázia. Proti záměru vznikla petice

před 5 hhodinami
Spojené státy jsou najednou země, kam nikdo nechce, řekl nobelista Ambros

Spojené státy jsou najednou země, kam nikdo nechce, řekl nobelista Ambros

před 5 hhodinami
Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

13:17Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Mariňáci oslavili výročí palbou nad dálnicí. Šrapnel zasáhl auto z doprovodu JD Vance

Mariňáci oslavili výročí palbou nad dálnicí. Šrapnel zasáhl auto z doprovodu JD Vance

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Reportéři ČT zmapovali role trestních kauz při jednání o nové vládě

V Česku vzniká nová vláda. Sestavuje ji vítězné hnutí ANO, které jedná s SPD a Motoristy sobě. Předsedové prvních dvou uskupení, Andrej Babiš a Tomio Okamura přitom čelí obžalobě a soud žádá sněmovnu o jejich vydání. Čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka pak prověřuje policie kvůli příspěvkům na sociálních sítích. Politici vznikající vlády tvrdí, že otázka vydání či nevydání Babiše a Okamury nehraje při koaličních jednáních o vládě žádnou roli. Pokud ale Babiš a Okamura nechtějí před soud ještě během tohoto funkčního období, potřebují podporu všech tří uskupení, protože se současnými vládními stranami (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN) a Piráty počítat nemohou. Pro pořad Reportéři ČT natáčeli Adéla Paclíková, Jan Moláček a Jevhenija Vachničenko.
před 33 mminutami

Před 15 lety byli odsouzeni pachatelé žhářského útoku ve Vítkově

V pondělí uplynulo patnáct let od prvního soudního verdiktu nad pachateli žhářského útoku ve Vítkově. Dům na kraji Vítkova podpálili tři pravicoví extremisté 18. dubna před šestnácti lety. Do domu hodili zapálené lahve s benzinem, poté nasedli do auta, kde čekal jejich komplic, a z místa ujeli. V době útoku bylo uvnitř domu osm lidí včetně malé dívky Natálie. Ta přežila, i když následky si nese celý život. Do domácího léčení ji lékaři pustili po osmi měsících. Pachatele se policii podařilo vypátrat čtyři měsíce po útoku. Dostali tresty v rozmezí 20 až 22 let, které později udělily i vyšší soudní instance. Tři z odsouzených jsou už na svobodě, dva si odpykali 12 let za mřížemi, třetí o dva a půl roku delší trest. V 90' ČT24 o případu hovořila bývalá redaktorka ČT a současná mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Iva Piskalová.
před 36 mminutami

Soud rehabilitoval některé disidenty držené v celách předběžného zadržení

Soud rehabilitoval skupinu disidentů, kteří byli za komunismu vězněni v celách předběžného zadržení. Jsou mezi nimi například redaktor samizdatového časopisu Střední Evropa Luděk Bednář, evangelický kněz Miloš Rejchrt a hudebník Vlastimil Třešňák. Kromě rehabilitace soud přiznal i finanční odškodnění. Jeho výši ale advokát Lubomír Müller zastupující disidenty nepovažuje za přiměřenou. Dalšími případy se justice nadále zabývá.
před 2 hhodinami

Pražané se mohou znovu vyjádřit k Metropolitnímu plánu

Praha zveřejnila aktuální návrh nového územního plánu, který zahrnuje zapracované připomínky z posledního kola veřejného připomínkování. Lidé se s ním mohou seznámit on-line nebo v Centru architektury a městského plánování, zároveň se k němu mohou do 3. prosince opět vyjádřit. Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Zastupitelstvo by ho mělo schvalovat v polovině příštího roku.
17:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ukrajina se nemůže spoléhat na USA, jen na státy Evropy, říká Demetrashvili

„Já nevím, co si myslí odpůrci podpory Ukrajiny, že se stane, pokud se Ukrajina vzdá. To nebude mír. To bude jen přestávka, než Putin zaútočí znova. To bude jen posunutí fronty,“ říká k jednání o Ukrajině nově zvolená poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti). „Samozřejmě si cením Trumpovy iniciativy a kohokoliv, kdo se snaží dojednat mír, ale je faktem, že při takovémto způsobu vyjednávání, kdy Trump vůbec netlačí na Putina a jen dává ultimáta Zelenskému, tak to nikam nepokročí,“ dodává poslankyně. Blokace nového balíčku sankcí EU proti Rusku Maďarskem je pro ni dostatečným argumentem pro zrušení veta v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. I o jejím osobním vztahu k situaci na Ukrajině a v Rusku nebo o povolební politické situaci v rámci domácí politiky hovořila pirátská politička v Interview ČT24.
před 3 hhodinami

Nenašli jsme žádné zásadní překážky, zní po vyjednávání o nové vládě

Vyjednavači ANO, SPD a Motoristů v pondělí zahájili debatu o programu vlády sestavované předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Prvními tématy byly finance, průmysl a obrana. Zástupci tří uskupení zatím žádné vážné rozpory nevidí. Debata o programu má trvat do pátku, kdy chtějí vyjednavači po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody. Příští pondělí by se pak s Babišem chtěl sejít prezident Petr Pavel.
09:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Oldřichův dub z Peruce stínil knížeti před tisíciletím. Nyní je stromem roku

Stromem roku 2025 v Česku se stal Oldřichův dub rostoucí v Peruci na Lounsku. Na druhém místě skončila hrušeň z Uherského Hradiště, bronz připadl vrbě rostoucí u středočeského Berouna. Anketu pořádala Nadace Partnerství, která výsledky vyhlásila v brněnské hvězdárně. Předchozí titul za rok 2024 získal osmisetletý dub rostoucí v Lukavici na Chrudimsku. Vítězný strom postupuje do únorového kola ankety Evropský strom roku.
před 3 hhodinami

Teploty budou nadprůměrné, má však pršet

V pondělí bylo v Česku ještě převážně jasno, od úterý se nebe zatáhne a od středy bude i víc pršet. Teploty budou nadprůměrné, ve čtvrtek až 18 stupňů Celsia, před koncem týdne se mírně ochladí. V noci na pondělí ještě mrzlo, v dalších dnech by se to nemělo opakovat, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
07:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...