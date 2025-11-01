Výborný: Vláda pošle rozpočet do sněmovny, jakmile bude zvolený předseda


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

V okamžiku, kdy bude zvolen nový předseda Poslanecké sněmovny, dá vláda sněmovně k dispozici návrh státního rozpočtu na příští rok. V diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný. Dosluhující vláda Petra Fialy (ODS) dříve považovala opětovné předložení návrhu rozpočtu sněmovně za zbytečné. Připomínala, že strany sestavující nový kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly. Svého předsedu má sněmovna volit na ustavující schůzi, která začne v pondělí.

Vláda už jednou návrh rozpočtu předložila, a to na konci září, ale protože volební období skončilo, návrh rozpočtu s dalšími neprojednanými zákony skončil svou legislativní pouť. Výborný v sobotu také řekl, že pokud by nastupující vládní koalice neschválila v prvním čtení základní parametry rozpočtu, pak nemá smysl, aby vláda rozpočet předkládala. Strany budoucí koalice na kabinet apelovaly, aby návrh poslal do sněmovny znovu.

Výborného oponent v diskusi, předseda poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný, řekl, že návrhu rozpočtu se nedá důvěřovat. Uvedl například, že vláda do něj v rozporu se zákonem nevložila výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury. Šťastný také označil zdráhavý postoj vlády mimo jiné za naschvál. Výborný to odmítl.

Předložení rozpočtu by bylo vstřícným gestem, míní Pavel
Prezident Petr Pavel

Podle zákona o jednacím řádu sněmovny se návrhy zákonů i zákona o státním rozpočtu předkládají předsedovi sněmovny. Předseda sněmovny poté přikáže návrh rozpočtu rozpočtovému výboru. Výbor projedná návrh ještě před jeho prvním čtením na plénu sněmovny. V prvním čtení poslanci schvalují základní parametry, tedy výdaje, příjmy, schodek a způsob jeho vypořádání.

Končící kabinet poslal na konci září do sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Návrh počítá s prohloubením deficitu z letos plánovaných 241 miliard korun.

V okamžiku, kdy bude zvolen nový předseda Poslanecké sněmovny, dá vláda sněmovně k dispozici návrh státního rozpočtu na příští rok. V diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný. Dosluhující vláda Petra Fialy (ODS) dříve považovala opětovné předložení návrhu rozpočtu sněmovně za zbytečné. Připomínala, že strany sestavující nový kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly. Svého předsedu má sněmovna volit na ustavující schůzi, která začne v pondělí.
