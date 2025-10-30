Okamura v čele sněmovny. Poslanci nové koalice kvůli němu podepíší závazek


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK, iDNES.cz

Všech 108 poslanců vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů bude muset podepsat dodatek koaliční smlouvy, v kterém se zavážou zvolit šéfa SPD Tomia Okamuru předsedou sněmovny, napsal server iDNES.cz. Okamurův protikandidát Jan Bartošek (KDU-ČSL) bude mít zřejmě podporu většiny končící vládní koalice, která má v dolní komoře menšinu. Bartošek řekl, že část jednání má ještě před sebou.

„Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá,“ cituje iDNES.cz místopředsedu ANO Karla Havlíčka.

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová serveru potvrdila, že je připravena koaliční smlouva. „Její součástí je samozřejmě i tato personálie,“ sdělila.

Koaliční smlouvu budou zástupci ANO, SPD a Motoristů podepisovat v pondělí 3. listopadu, kdy také začne ustavující schůze sněmovny.

ANO, SPD a Motoristé se shodli na programu. Sněmovnu má vést Okamura
