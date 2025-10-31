Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura


Senátorka za ODS a také bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová v Interview ČT24 ostře kritizovala, že se předsedou sněmovny má stát lídr SPD Tomio Okamura. Kdyby Okamurovi tuto pozici předseda ANO Andrej Babiš nedal, žádnou lepší mu nemůže nabídnout, aby za to získal poslušnost celého klubu SPD, a tudíž si zajistil nevydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, uvedla. Kritizuje i údajný závazek poslanců nové koalice, že budou Okamuru volit šéfem sněmovny. Upozorňuje totiž, že tato volba má být tajná, poslanci tak podle ní porušují poslanecký slib i principy tajné volby.

Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády. Hlavními strategickými záměry programu jsou přijatelné ceny energií pro domácnosti i podniky, dostupné zdravotnictví, dostupnost bydlení a funkční sociální systém. Dalším bodem je například znovuzavedení EET nebo zrušení poplatků za veřejnoprávní média. ČT má dokument vládního programu k dispozici, stáhnout si ho můžete v odkazu níže.
Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítá zvyšování daní, deficit chce udržet do tří procent

Vznikající koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů se v návrhu programového prohlášení zavázala k tomu, že nebude zvyšovat žádné daně. Budoucí vláda chce zároveň veřejné finance udržovat blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí tříprocentního deficitu, kterou požaduje Pakt stability a růstu. Strany se také zavázaly k tomu, že nepřijmou euro a že zestátní ČEZ.
Příští vláda chce zlepšit vztahy ve V4, u rusko-ukrajinské války podpoří diplomacii

Obnovu a posílení narušených vztahů se státy Visegrádské skupiny či prosazování českých národních zájmů považuje za prioritu v oblasti zahraniční politiky vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů, vyplývá z návrhu programového prohlášení. V resortu obrany chce vznikající vláda mezi klíčové úkoly zařadit posílení protivzdušné obrany státu. Dále chce prosadit audit hospodaření resortu nebo přehodnotit koncepci armády a investičních plánů. Strany slibují také odmítnutí migračního paktu EU či zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců.
Budoucí vláda slibuje úpravu důchodů či vyšší platy státních zaměstnanců

Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů ve vládním programu navrhuje zastropování důchodového věku na 65 letech a změnu valorizace penzí. Vojákům, hasičům, policistům a některým pedagogům také slibuje nástupní plat 50 tisíc korun. Strany se zavazují i zvýšení rodičovského příspěvku, školkovného či slevy na dani pro pečující. Zmiňují i nový zákon o sociálních službách a zohlednění jejich financování podle počtu klientů.
Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof

Úřad práce ČR v pátek informoval o úmrtí svého generálního ředitele Daniela Krištofa. Bylo mu 46 let, v čele úřadu byl od září 2023. Od letošního 9. září převzal dočasně řízení úřadu vrchní ředitel sekce informačních technologií na ministerstvu práce a sociálních věcí Karel Trpkoš, důvodem byla Krištofova nemoc.
Podnikatel Kos uzavřel dohodu o vině a trestu v kauze Dozimetr

Podnikatel Pavel Kos z kauzy kolem údajné korupce v pražském dopravním podniku (DPP) uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Schvalovat ji bude příští týden Obvodní soud pro Prahu 9, sdělila ČT mluvčí soudu Barbora Chlostová. Žalobce Adam Borgula navrhl poslat Kosa na deset a půl roku do vězení. Kos během líčení doznal vinu. V kauze Dozimetr dál čelí obžalobě sedm lidí, mimo jiné bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) nebo podnikatel Michal Redl, který měl organizovanou zločineckou skupinu řídit.
Za vylákání stovek milionů z klientů navrhla policie obžalobu

Vyšetřovatelé navrhli obžalovat čtveřici lidí, kteří podle nich pod záminkou výhodných investic vylákali z nejméně 1550 lidí přes 622 milionů korun. Viní je ze zločinu podvodu spáchaného v organizované zločinecké skupině. České televizi to sdělil dozorující státní zástupce Boris Havel. Podle dřívějších informací jsou obviněnými manažeři velké investiční skupiny IPC.
