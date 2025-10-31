Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

27 minut
Senátorka za ODS a také bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová v Interview ČT24 ostře kritizovala, že se předsedou sněmovny má stát lídr SPD Tomio Okamura. Kdyby Okamurovi tuto pozici předseda ANO Andrej Babiš nedal, žádnou lepší mu nemůže nabídnout, aby za to získal poslušnost celého klubu SPD, a tudíž si zajistil nevydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, uvedla. Kritizuje i údajný závazek poslanců nové koalice, že budou Okamuru volit šéfem sněmovny. Upozorňuje totiž, že tato volba má být tajná, poslanci tak podle ní porušují poslanecký slib i principy tajné volby.