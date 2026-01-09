Jiřikovský zadržené bitcoiny nedostane, Ústavní soud odmítl stížnost

Ústavní soud odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského, který se domáhal vrácení 50 bitcoinů zadržených Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ). Vyplývá to z usnesení Ústavního soudu, které má Česká televize k dispozici.
„Ústavní soud nezjistil žádné porušení ústavně zaručených práv stěžovatele. Odmítl proto ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků jako návrh zjevně neopodstatněný,“ uvedl soud v usnesení.
Kauza kolem neprůhledného daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti vypukla koncem května 2025, kdy se v médiích objevily první informace o dohodě o daru a prodeji bitcoinů za téměř miliardu korun. Dohodu počátkem roku uzavřelo ministerstvo spravedlnosti vedené tehdy Pavlem Blažkem (ODS).
Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení.
Kvůli daru s neprůhledným pozadím čelil Blažek kritice především opozice, která volala i po konci kabinetu. Problematické bylo především podezření, že ministerstvo mohlo přijetím daru pomoci Jiřikovskému zlegalizovat výnos z trestné činnosti.