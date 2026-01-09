Jiřikovský zadržené bitcoiny nedostane, Ústavní soud odmítl stížnost


9. 1. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Ústavní soud odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského, který se domáhal vrácení 50 bitcoinů zadržených Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ). Vyplývá to z usnesení Ústavního soudu, které má Česká televize k dispozici.

„Ústavní soud nezjistil žádné porušení ústavně zaručených práv stěžovatele. Odmítl proto ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků jako návrh zjevně neopodstatněný,“ uvedl soud v usnesení.

Kauza kolem neprůhledného daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti vypukla koncem května 2025, kdy se v médiích objevily první informace o dohodě o daru a prodeji bitcoinů za téměř miliardu korun. Dohodu počátkem roku uzavřelo ministerstvo spravedlnosti vedené tehdy Pavlem Blažkem (ODS).

Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení.

Kvůli daru s neprůhledným pozadím čelil Blažek kritice především opozice, která volala i po konci kabinetu. Problematické bylo především podezření, že ministerstvo mohlo přijetím daru pomoci Jiřikovskému zlegalizovat výnos z trestné činnosti.

Nadřízení navrhli zahájit kárné řízení s žalobcem z bitcoinové kauzy
Ilustrační foto

Výběr redakce

Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, dochází k nehodám

Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, dochází k nehodám

07:37Aktualizovánopřed 1 mminutou
Rusko zabíjelo v Kyjevě a při útoku na západ Ukrajiny použilo Orešnik

Rusko zabíjelo v Kyjevě a při útoku na západ Ukrajiny použilo Orešnik

09:30Aktualizovánopřed 5 mminutami
Jiřikovský zadržené bitcoiny nedostane, Ústavní soud odmítl stížnost

Jiřikovský zadržené bitcoiny nedostane, Ústavní soud odmítl stížnost

10:36Aktualizovánopřed 19 mminutami
Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

09:37Aktualizovánopřed 26 mminutami
Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

před 1 hhodinou
Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

03:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Protesty v Íránu nabraly na síle

Protesty v Íránu nabraly na síle

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Federální imigrační agenti v Portlandu postřelili dva lidi

Federální imigrační agenti v Portlandu postřelili dva lidi

01:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, dochází k nehodám

Přes území Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského, Ústeckého a Středočeského kraje postupuje od pátečního rána intenzivní sněžení, za hodinu může místy napadnout kolem tří centimetrů sněhu. V aktuální výstraze to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení bude postupovat přes tyto kraje dále k severovýchodu. Počasí způsobuje dopravní problémy, kvůli nehodám například částečně stojí dálnice D5 a D6. Pražské letiště zrušilo dva odlety.
07:37Aktualizovánopřed 1 mminutou

Foldyna má problém s vyslovením důvěry vládě kvůli muniční iniciativě

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna uvedl, že bude mít problém vyslovit důvěru koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů. Zdůvodnil to tím, že se koalice rozhodla pokračovat v muniční iniciativě pro Ukrajinu, kterou zástupci ANO a SPD před volbami kritizovali a slibovali její zrušení. Foldyna to napsal na Facebooku. Sněmovní schůze k vyslovení důvěry začne příští týden.
před 5 mminutami

Jiřikovský zadržené bitcoiny nedostane, Ústavní soud odmítl stížnost

Ústavní soud odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského, který se domáhal vrácení 50 bitcoinů zadržených Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ). Vyplývá to z usnesení Ústavního soudu, které má Česká televize k dispozici.
10:36Aktualizovánopřed 19 mminutami

Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přijel na Ukrajinu. O záměru navštívit zemi, která se téměř dvanáct let brání ruské agresi, informoval v úterý po telefonátu s ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Macinku na cestě doprovází poslanec za Motoristy Filip Turek. Už před návštěvou se šéfové diplomacií shodli na tom, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly jejich vztahy pozitivnější.
09:37Aktualizovánopřed 26 mminutami

Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dle předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Heleny Válkové (ANO) „neřekl nic, co by bylo neústavní nebo neprávní“. Šéf Motoristů prohlásil, že prezident Petr Pavel Ústavní soud (ÚS) „plně jmenoval lidmi jemu blízkými nebo blízkými jeho vidění světa“ a že si „možná tímto způsobem v podstatě říká, aby mu ÚS přidal nějaké kompetence“. Člen sněmovního ústavně-právního výboru Jiří Pospíšil (TOP 09) označil výroky za „naprosto skandální“, neboť podkopávají důvěru veřejnosti v justici. Ve čtvrtek se ohradil i sám Pavel. O střetu vlády s prezidentem hovořili Válková a Pospíšil v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským.
před 1 hhodinou

Alkoholu v lihovinách ubývá. Sráží ho vyšší daň i snižování spotřeby

Některé destiláty nově obsahují méně alkoholu. Jejich výrobci se tak snaží udržet prodejní cenu poté, co od ledna došlo ke zvýšení daně z lihu. Její sazba vzrostla o pět procent. Desetiprocentním tempem přitom rostla už loni a předloni, což zhoršuje konkurenceschopnost vůči zahraničním výrobkům. Producenti lihovin zároveň uvádějí, že tím vycházejí vstříc zákazníkům, protože dlouhodobým trendem je odklon od konzumace alkoholu. Výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin ČR pak soudí, že „zákazník jako takový to nepozná, protože snížení obsahu alkoholu je velice nízké, jedná se o jednotky procent". A Asociace hotelů a restaurací ČR upozorňuje, že spotřeba alkoholu v restauracích mírně klesá posledních deset let.
před 4 hhodinami

Vlaky v Roudnici nad Labem ničily trakční vedení. Nové zabezpečení to má řešit

Opakované problémy s vlaky jezdícími na trati mezi Prahou a Ústím nad Labem by měly skončit. Vozy projíždějící nádražím v Roudnici nad Labem již osmnáctkrát poškodily místní trakční vedení. Strojvůdci totiž nestíhají stáhnout sběrač ze střechy lokomotiv směrem dolů. V určitém úseku ho pak strhne takzvaná hákovnice, visící z vedení, a tím dojde k přerušení provozu. Správa železnic proto připravila řešení.
před 4 hhodinami

Mrazy a sníh svírají Evropu, navíc se blíží bouře Goretti

Mráz a sníh působí dál potíže hlavně v dopravě v mnoha zemích Evropy. Další potíže se čekají kvůli bouři Goretti, která sílí nad Atlantikem, v některých částech jihozápadní Anglie platí výjimečné nejvyšší varování před nepříznivým počasím. Úřady poslaly výstrahu asi půl milionu lidí. Bouře by se v pátek mohla dostat až do Belgie a Nizozemska, kde sice fungují místní letiště, ta ale varují před dalším možným zpožděním nebo rušením letů. Také Německo a Polsko se připravují na zhoršení situace na silnicích a železnicích kvůli sněhu. Polsko dokonce využívá kvůli nedostupnému terénu koně k ostraze hranic. Potíže mají kvůli mrazům také mnozí řidiči v Česku.
před 12 hhodinami
Načítání...