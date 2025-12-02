Nadřízení navrhli zahájit kárné řízení s žalobcem z bitcoinové kauzy

Žalobce z bitcoinové kauzy Marek Vagai čelí návrhu na zahájení kárného řízení. Podle svých nadřízených nedostatečně bojoval proti vydání elektronických zařízení a počítačů s ukrytými bitcoiny Tomáši Jiřikovskému. Návrh na zahájení kárného řízení podal brněnský krajský státní zástupce Jan Sladký k Vrchnímu soudu v Olomouci, uvedl mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma.
Brněnský krajský zástupce už podle Olmy s Vagaiem uzavřel návrh na schválení dohody o vině a kárném opatření, kterou nyní vrchní soud posoudí. „Krajský státní zástupce v Brně dne 2. prosince 2025 podal k Vrchnímu soudu v Olomouci návrh na zahájení kárného řízení společně s návrhem na schválení dohody o vině a kárném opatření, kterou uzavřel se státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Brně Markem Vagaiem,“ napsal.
Olomoucký kárný senát nyní rozhodne, zda dohodu akceptuje. Elektronika pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinovým peněženkám.
Vagai podle nadřízených ohrozil reputaci státního zastupitelství a vyvolal řadu otázek ohledně odbornosti a důslednosti postupu v Jiřikovského kauze. Měl buď ihned podat opravný prostředek, anebo si ponechat lhůtu a věci se dál podrobně věnovat. „S ohledem na kárnou judikaturu ve věcech obdobných pochybení navrhuje krajský státní zástupce uložit státnímu zástupci důtku,“ uvedl Olma.
Vagai prý neměl informace o tom, že by se v elektronice mohlo něco nacházet
Krajský soud v Brně usnesením z letošního 8. ledna zamítl návrh státního zástupce na zabrání zajištěných věcí, které patřily Jiřikovskému. Vagai se na místě vzdal práva podat stížnost. Státní zástupce už dříve Deníku N řekl, že neměl informace o tom, že by se právě v dané elektronice, o kterou šlo, mohlo něco nacházet. A nevěděl prý ani o tom, že Jiřikovského advokát o několik týdnů dříve informoval o možnosti cenného obsahu v elektronice ministra Pavla Blažka (ODS).
Soud Jiřikovskému vydal podle usnesení sedm notebooků, dva netbooky, stolní počítač či tři iPady. Dále mobilní telefony, několik serverů s pevnými disky, několik přenosných úložišť, dvoje chytré hodinky a herní konzoli. Devět kusů elektroniky zůstalo pro znalce nepřístupných, kvůli chybějícím heslům se do nich nedostal. Šlo například o MacBook Pro, tři iPady a dva iPhony. Skrytý obsah zůstal i na vrácené herní konzoli, ani do jejího datového obsahu se expert nedostal.
Znalec naopak prozkoumal například datový obsah fotoaparátu, chytrých hodinek, netbooků či serveru s pevnými disky. Na nich žádné informace vedoucí k bitcoinům nedohledal. Znalci zkoumali i další zařízení jako flash disky, notebooky či telefony, kdy znalec podle usnesení soudu sice obecně připustil existenci relevantních informací vedoucích k virtuální měně, nicméně konkrétně žádné takové informace nedohledal.
Znalec však podle usnesení zmínil možnost uchovávat taková data i nestandardně v zařízeních obsahujících pouze instalační soubory nebo skryté v souborech s nesouvisejícím obsahem, například ve fotografiích.
Jiřikovský je nyní ve vazbě
Jiřikovský byl v roce 2019 odsouzen k devíti letům vězení za drogové delikty, zpronevěru a nedovolené ozbrojování. Trestná činnost souvisela s internetovým tržištěm, kde se platilo v kryptoměně. Po propuštění se pokoušel dostat ke své technice. Cestu mu otevřel v roce 2023 Nejvyšší soud. Kritizoval paušální přístup k zabaveným věcem a nařídil krajskému soudu, aby rozhodl znovu poté, co posoudí obsah jednotlivých zařízení.
Po rozhodnutí krajského soudu se Jiřikovský k bitcoinovým peněženkám zjevně dostal. Koncem května Blažek informoval, že člověk odsouzený za obchod s drogami daroval ministerstvu bitcoiny, jejichž dražbou utržilo skoro miliardu korun. Blažek následně kvůli pochybnostem kolem sporného daru čelil kritice a rezignoval.
Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení.
- Domácí
- Bitcoinová kauza
- Vrchní soud v Olomouci
- Tomáš Jiřikovský
- Ministerstvo spravedlnosti
- Pavel Blažek
- Krajské státní zastupitelství v Brně
- ODS
- Elektronika
- Kárné řízení
- Bitcoin
- Návrh
- Soud
- Státní zastupitelství
- Ministerstvo
- Vrchní soud
- Žalobce
- Bitcoiny
- Hlavní události
- Výběr redakce
- Výběr
- Státní zástupce
- Stížnost
- Znalec
- Kryptoměna
- Trestná činnost