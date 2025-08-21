Ministerstvo spravedlnosti se připojí jako poškozené k trestnímu řízení vedenému proti obviněnému dárci bitcoinů Tomáši Jiřikovskému. Nárok na náhradu škody vyčíslí dodatečně, uvedlo v tiskové zprávě. Vysvětlilo, že si připojením zajistí své procesní postavení a právo získávat vyrozumění o dalším průběhu řízení. Zároveň napsalo, že nemá žádné informace nasvědčující tomu, že by policie při zadržení Jiřikovského postupovala v rozporu s předpisy. Podle ministryně Evy Decroix (ODS) položky doplněné do časové osy kauzy nevedou ke změně právního hodnocení.
Resort spravedlnosti se připojí k řízení proti Jiřikovskému
Jiřikovského, který ministerstvu na jaře daroval bitcoiny v tehdejší hodnotě zhruba miliardy korun, zadržela policie minulý týden. Obvinila jej pro dva skutky praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny úřadu. Bitcoiny v držení ministerstva policie zajistila. Ministerstvo sdělilo, že s nimi nijak nenakládalo, takže tento krok policie nenarušil chod úřadu.
Aktualizovanou a anonymizovanou časovou osu k postupu úřadů při darování bitcoinů ministerstvo zveřejnilo se souhlasem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, jež dozoruje trestní rovinu případu. Podle ministerstva nyní osa, kterou zpracovalo oddělení vnitřního auditu, obsahuje přes patnáct tisíc položek a čítá 59 stran. Podle Decroix položky doplněné do časové osy kauzy nevedou ke změně právního hodnocení.
Ministryně taktéž potvrdila, že koncem srpna bude zveřejněna auditní zpráva, která by měla pokrýt zodpovězení všech zbývajících otázek ohledně postupu resortu.
Jiřikovský daroval ministerstvu bitcoiny za předchozího ministra Pavla Blažka (ODS), který následně na základě tlaku politiků i veřejnosti rezignoval a pozastavil členství v ODS. Blažek zadržení Jiřikovského kritizoval. Tvrdí, že policie po muži chtěla, aby jí „prozradil něco na politiky“, přičemž mu výměnou nabízela podmíněný trest. Premiér Petr Fiala (ODS) Blažka vyzval, aby se po dobu vyšetřování kauzy zdržel veřejných prohlášení.
Prezident Petr Pavel ČTK řekl, že postup vlády v kauze není srozumitelný a že by od ní mělo zaznít jasnější prohlášení ještě před říjnovými sněmovními volbami. O věci chce příští týden mluvit s premiérem.